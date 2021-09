Salteños por el mundo

«Ley de Tenencia Compartida y Ley Federica son dos temas actuales y de real importancia»

No más hijos huérfanos de padres vivos. No más niños alejados de la mitad de su familia. No más hijos tomados de Rehenes. No más obstrucción del vínculo paterno-hijo. ¡Custodia Compartida ya!

Heber Carbonel

«Si me dicen que abren la frontera argentina, siento muchas emociones encontradas», sostiene Doris Correa

Me da mucho orgullo lo que esta señora dijo, yo en lo personal me uno a su comentario, está muy bien dicho. Ya que yo hace 1 año y medio que no veo a mi hijo que vive ahí nomas, al otro lado, en la entrada de Concordia y quiero conocer a mi nieto, hijo de el mismo ya mencionado. No pedimos la frontera para ir de compras, sino para ver a familiares…y somos muchos en Salto que queremos lo mismo…

Flaviana Suerez

Reapertura de la frontera:

«Por encima del 90% de los socios del Centro Comercial se verán afectados directamente, y un porcentaje menor indirectamente»

También tiene falencias el CCIS. Nunca se quejó que el 24% que se aplica a las naftas, no se aplicara al gasoil. Hay repuestos automotrices que no hay en Uruguay y si en Argentina, debido a que la flota nuestra es bastante vieja. También la medicina tiene una mayor calidad. Y el que viaja a Concordia por alguna de esas cosas, se trae otras. ¿La solución la pueden dar las tarjetas de crédito?

camol@adinet.com.uy

Apertura de fronteras Impacto socio económico

3 notas, tres notas sobre la apertura de fronteras. ¿La solución no será bajar los precios en Salto? Parece que solo se busca como castigar al ciudadano.

Carlos «Desde el Estado, hay que buscar elementos para que no sea tan grande ese impacto»

Lo que afirma sobre la reapertura de fronteras es harto evidente y no se puede negar la realidad ni pretender ir contra la corriente. En mi ignorancia creo que el Estado debe tomar y mantener políticas de frontera en forma seria y eficiente a largo plazo. No somos competitivos pues como todo el mundo sabe el mantener un estado paquidermico se hace gravoso y si a esto le sumamos que es ineficiente, bueno, está todo dicho. En cuanto al turismo en Salto todo el mundo sabe que estamos a años luz de lo que debería ser. Hay que hacer las cosas en forma seria y eficiente con políticas de estado y no alterar o improvisar; el voluntarismo no sirve y todos los partidos políticos son una muestra de la ineficacia. Vaya pues un ejemplo de la inoperancia: el «coso» ese que mandaron a hacer y que nada tiene que ver con un Catamarán que costó una barbaridad para lo que era y que está oculto y tirado porque genera risa. En fin, cada vez me convenzo más de que este país no despega por factores culturales de nuestra sociedad en la cual esperamos todo de «papá estado» y creemos que «los políticos» tienen la solución a nuestros males.

Manuel Albisu

VOX POPULI

Vox Populi dice: «también si pensamos hasta en aquel que volvió a vender maní, naranjas o golosinas afuera de un estadio. Una forma de ganarse la vida que muchos ansiaban.»

También se desprende una reflexión, la gente desarrollando esa actividad tiene un futuro negro porque cuando sean mayores y se jubilen con los aportes de esas actividades están condenados a ser muy pobres. Elevar ese tipo de actividad como universal es tener un horizonte de gente mayoritariamente viviendo por debajo de sus necesidades. El futuro a veces parece lejano pero siempre se transforma en presente.

Juan Costa

Salto está de duelo

¿Por que llevaría el peso de este tema el cuerpo político solamente, en términos cotidianos a quien se le ocurría hablar de política y políticos a los deudos de las barbaries que ocurren cada día ? Es la sociedad toda en sus diversos compartimentos la que debe luchar para detener las tragedias que asolan nuestro convivir todos en primera fila: las religiones o iglesias, los docentes de todo nivel (primario, secundario y universitario) cada uno con sus recursos y especificidades; asociaciones laborales (ganaderos, agricultores, industriales, comerciantes, obreros) en fin, toda la sociedad que se siente amenazada y lo está.

Escribo estas letras sin ser político y estar muy alejado de ella.

Julián Benítez

Servicios Públicos continúa con la recuperación y embellecimiento del Parque Benito Solari

El paisajista Leandro Silva delgado dijo «ahora si Salto es una ciudad moderna». Fue después que el querido arquitecto minutti, al regreso de un viaje del exterior, hizo cortar todos los hermosos árboles necesarios en una ciudad de 40 grados en verano. Fue tan así que se le decía «ventarrón». Años después volvió por estos lares el paisajista y dijo que Salto era una ciudad desbastada porque no tenía la sombra de los árboles. Solo habrá que tomarse el trabajo de revisar los periódicos de las fechas para saber si es cierto lo creo que sí. Desde ahí, el paisajista para mí no existe como tal. Entiendo que ese cartel no puede estar ahí.

Carlos Álvarez Vivas

Reconocimiento a la trayectoria y labor periodística-deportiva en la comunicación: Eleazar José Silva «Chito», Enrique Tourn «Quique», Enrique Fermín Soler «Quique», José Roque Alfieri «Agüita

Reconocimiento con justicia y valoración de personalidades que además de sus aportes técnicos, trasmitieron valores que hacen a una sociedad más justa y solidaria. ¡Salud!

Sergio González Vetey

Baja del precio de los combustibles a partir del 1.° de setiembre

¿Yo estoy equivocado o es una risa la rebaja con respecto a la suba? Vamos presidente, Ud. ¡Debe corregir esta falacia!

Carlos

Pescadores artesanales serán recibidos hoy por autoridades de la CARU

CARU no tiene responsabilidad ni opinión sobre la pesca en el Río Uruguay. Sólo tramita lo solicitado por los responsables competentes de los Estados que son en Uruguay la DINARA y en Argentina INIDEP. Por desconocimiento de sus competencias, los delegados se comprometen a algo que no les corresponde, y seguramente, tampoco entienden o conocen. Su origen de políticos fracasados, es la causa de la desviación de competencias. Para peor, aplican una medida para unos y para otros no. Verdadera incompetencia que se arrastra desde que los expertos capacitados fueron sustituidos por el «favor político».

Así se ha llegado al despilfarro de dinero, a dragar cualquier cosa, pero cobrando salarios de 8500 dólares, hay que justificarlos haciendo estas bullas, tan huecas como perjudiciales.

YEF