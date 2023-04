Salteño expone su arte en Lima a partir de este miércoles.

Diego Santurio a Perú

En el Barrio Miraflores, en el corazón de Lima, desde el 19 de abril hasta el 23 del mismo mes, Diego Santurio será uno de los artistas uruguayos que participará en la reconocida feria de arte Pinta PArC de la capital Peruana. El artista salteño se encuentra casi que con un pie en el avión partiendo a la tierra incaica junto a otros artistas uruguayos que irán con el propósito de exponer su arte en una de las ciudades más icónicas del continente latinoamericano.

Con el propósito de mostrar sus obras al mundo, y como un pendiente, nuestro coterráneo viaja para meterse en un lugar muy selecto donde no todos llegan.

¿Qué es Pinta ParC?

Pinta PArC -Perú Arte Contemporáneo- es la feria de Pinta en Lima.

Con 10 años de experiencia, PArC se ha establecido como una de las plataformas culturales más relevantes de Perú. Acompañada siempre de estimados curadores, equipos interdisciplinarios y un público internacional, la feria es hito anual y punto de encuentro clave en el mundo del arte hispano.

Pinta PArC exhibe y potencia el arte de la región, el intercambio cultural y la promoción de artes emergentes.

Antes de partir, Santurio acaba de presentar un trabajo extraordinario en el parque Miramar, en pleno barrio Carrasco de Montevideo; la obra fue denominada “Biótica”;

“Biótica es una obra vinculada pero distinta a las demás. No solo desde lo visual sino también desde el concepto. Es una secuencia de líneas dinámicas que en un aparente caos responden a un orden diferente y van delimitando un nuevo espacio. El volumen interviene el paisaje, se integra de manera sutil y contundente a la vez, sin afectarlo. La forma y el diseño del espacio invitan a su recorrido por fuera pero también nos permite ingresar en ella. Pero en este caso lo que hace que sea un proyecto aún más diferente, es que tiene el agregado de una nueva etapa, posterior a construcción. Se incorpora vegetación que con el tiempo formará parte de la obra. Transformando la pieza en la estructura principal de un nuevo ecosistema. Un soporte para la vida.

La sensación de que la obra una vez terminada pasa a tener vida propia se multiplica en un elemento “Biótico”, perteneciente a los seres vivos.”

(Proyecto La Reserva, Lagos de Carrasco, Montevideo.)

Desde el miércoles expone en Perú

“Tenía pendiente esto de retomar el camino internacional, fue algo que se me dio de muy temprano cuando arranqué, después de haber hecho algunos trabajos se me dio la oportunidad de exponer afuera, después un poco la vida y la cantidad de proyectos que se me fueron dando acá, todo lo positivo que fue dándose, nunca deje de crecer desde Salto y eso fue lo que me mantuvo por acá. El nacimiento de mis hijas, la mayor ya tiene 13 años la menor tiende 10, el cuidado y el querer estar cerca de su niñez hizo que dejara un poco la mirada de hacer cosas afuera.”

“Participar tiene cierta similitud con estar en un mundial”

En el mundo del arte Lima se convierte en el epicentro durante estos días.

Esta exposición en distintas galerías es visitada por miles de personas que llegan de distintas partes del mundo buscando ver lo mejor.

“Esta feria de arte contemporáneo se hace también en Madrid, Miami, y está de Lima es muy grande van más de cuarenta y cinco galerías internacionales con artistas de todo el mundo, surgió la invitación para participar con Sammer Gallery está en Miami y trabaja esencialmente con arte uruguayo.

Es muy lindo estar ahí, porque en esa galería hay obras de solamente seis artistas, entre ellos Torres García y de María Freire y yo estoy metido ahí (risas), son cosas muy valiosas, son ventanas al mundo donde lo ve muchísima gente.

Yo generalmente no trabajo con galerías pero en este caso puntualmente voy porque hoy en día es en estas ferias dónde más visibilidad tienen las obras.

En este momento me estoy yendo, porque lunes y martes hacemos el montaje y el miércoles ya estamos listos para exhibir.

Lamentablemente siempre terminamos comparando o usando términos futbolísticos para expresar la idea y que se entienda, estar en estas galerías no es como jugar un mundial pero tiene esa similitud, es muy selecto y de mucho nivel.”

Diego Santurio se lleva el arte que ha generado desde su adolescencia, el legado de su familia cala hondo en el artista que además de los trabajos presentados en Salto, se encuentra realizando otro proyecto, dónde no quiso ‘entrar’ con más detalles hasta una vez que culmine la obra que según nos adelantó será muy visible a los ojos de los salteños y visitantes.

Estará situada en un lugar cercano a la ciudad y podremos disfrutarla, pero aún no es tiempo. En este momento la energía está puesta en la tierra del oro.