Salteña se abre paso en La Voz Kids Uruguay

Clara Faustina Bourdin Gabrielli.

Cuando la vimos a Clara el lunes a la noche, nos conquistó con su enorme sonrisa. Su familia emocionada al mismo tiempo felices de que tanto Agustín Casanova como Valeria Lynch la quisieran en sus equipos; no contagió la emoción.

Había que conocer a Clara; la única condición para acceder a la entrevista fue la de conocer las instalaciones de Diario El Pueblo. Acompañada de su papá Emanuel, llegó a la redacción para contarnos cómo fue esa noche mágica que vivió en Montevideo y pudimos seguir a través de canal 10.

Todo el tiempo sonriendo y contándonos todo con una naturalidad admirable. Clara fue narrando ese gran paso que dio en la etapa clasificatoria del La Voz Kids Uruguay.

Integrante ahora del Team de Agustín Casanova la adolescente salteña deslumbró con su voz interpretando ‘Easy On Me’ de Adele.

Entrando en por qué ese gusto por la música y la canción, Clara fue muy elocuente; una tarde de verano dónde cantaba con sus amigas su mamá la escuchó y de inmediato le preguntó por qué no tomaba clases de canto. Allí comenzó el camino que hoy la posiciona para ser una de las voces elegidas en el reality de niños y adolescentes del Uruguay.

“Comenzó como una diversión de verano hace 3 años, mi mamá me escuchó y después me propuso ir a la escuela de canto de Estela Moreira, primero me costó un poquito la adaptación y después me fui acostumbrado. Siempre cante en español, nunca en inglés. ¡Para interpretar esta canción de Adelle fue con mucha ayuda de Estela, ella me corrigió, una y mil veces, lo volví a hacer, hasta que Estela quedó conforme y me dijo ahora sí! ¡Ya estás pronta!, Fue mi primera canción en inglés.”

¿Cómo fue el camino previo?

Lo recuerdo muy bien porque era el cumpleaños de mi mamá, estábamos sentadas en el living y justo en la TV pasan un anuncio de la La Voz Kids, nos miramos y enseguida me dice ‘¿Te vas a inscribir no? ¿Por qué no te presentas?’ le dije que sí. Nos comunicamos, me pidieron un vídeo y se lo enviamos.

Al mes le mandaron un mensaje a mamá que había quedado en esa pre selección. Nos alegramos un montón, Estela (Moreira) lloraba de la emoción.

*Cabe señalar que en esta pre selección fueron más de diez mil vídeos enviados por niños y adolescentes para clasificar desde todo el país.

¿Qué sentiste cuando Agustín se da vuelta y te elige?

“Sentí un gran alivio, porque pasás ahí y pensás para vos mismo diciendo ‘quiero que por lo menos se de vuelta uno!’.

Mi corazón me dijo andá con Agustín. Aunque me sentía más afín a Valeria (Lynch).”

¿Cómo fueron esas horas después? ¿Cómo vivís este momento?

“Lo vivo con mi familia, muy contenta, en el Liceo todos me saludan. En el momento que terminó de pasar mi parte me cayeron una cantidad impresionante de mensajes, todos diciendo felicitaciones y deseando lo mejor.”

¿Cuáles fueron las reacciones de la familia?

“De mucha alegría, me acompañaron en todo momento, hicieron todo lo posible para ir, papá no paraba de llorar, lloraron los tres un montón.”

Clara disfruta mucho de su familia, le encanta estar en su casa, los bizcochos con crema son su debilidad, al igual que el jugo de manzana, con eso dice estar feliz. Cursando noveno grado en el Liceo N° 5, piensa de manera muy mesurada en su participación en La Voz Kids. Disfrutando el momento sin temor a lo que pueda venir.

Le preguntamos también que le diría a la gente en su momento de ser elegida por el público, y de manera muy natural nos respondió diciendo:” A la gente lo único que le puedo decir es gracias! ¡Gracias!”

Emanuel Bourdin – papá de Clara

“Si ella es feliz nosotros también lo somos”

¿Cómo viven este momento?

“Emocionante desde todo punto de vista. Nosotros estamos felices de verla a ella feliz, la acompáñanos y sabemos que no es fácil; ella se pone nerviosa y son muchas cosas nuevas, es mucha gente alrededor, son muchas caras nuevas. Hacer cientos de kilómetros, llegar a la producción ver todo ese despliegue es una locura y mucho más para una niña de 13 años.”

¿Hubo o hay algunos miedos?

“El único miedo era si ella no disfrutaba, pero de inmediato nos dimos cuenta que estaba haciendo lo que quería, además de la producción que es fantástica porque los contienen y les dan un tremendo apoyo.

Con la mamá nos preguntamos qué pasaría, teníamos ciertas interrogantes, pero cuando pisamos el canal se nos fueron todas las dudas.

Hay una psicóloga disponible, el personal es muy ‘gente’ yo creo que los entrenaron para trabajar con los niños.

Desde el primer momento lo sentimos así, son unos cracks. A Clara la trataron como una estrella más allá de que son niños.”

¿Cómo fue el camino recorrido hasta hoy?

“Cuando le dijeron que sí comenzó un camino donde perder es parte del juego y hay que estar preparados porque principalmente ellos son niños, no podemos cargarles nuestra ansiedad a ellos sino todo lo contrario.

Decidimos acompañarla como familia, por eso viajamos todos, para que ella sienta que cuando salga los que estamos ahí esperándola es su familia; nosotros.

En esos días por Montevideo contamos con el apoyo de sus tíos Carlitos y Natalia con toda la buena onda. Sin saber muchos datos porque no podían enterarse de nada hasta que la vieron en televisión.

Hubo momentos donde la ansiedad nos aumentaba, la perdíamos dentro del canal porque debía ir a las distintas secciones, cuando la veíamos volver con esa sonrisota nos calmaba y nos bajaba a tierra de inmediato.

Estamos muy orgullosos de la personita que es Clara.

Un mensaje como padre

No soy una persona de dar consejos, pero si les digo a los padres que tenemos que estar, tomarnos el tiempo para estar y acompañar a los chicos. Decir ‘capaz hoy salgo un ratito antes de trabajar y voy con mi hijo’, tenemos que apoyarlos, no presionarlos sí ayudarlos. Empujar si hay que hacerlo y cinchar si es necesario.

Con la mamá, que es una crack, nos tomamos siempre el tiempo para estar al lado de Clara y su hermana.”

Su mamá Ana Laura Gabrilelli, su hermana Julieta, y su papá Emanuel; son la familia de Clara.

Son los tres que estaban paraditos acompañados por la conductora Noelia Etcheverry, todos emocionados y esperando que alguno de los jurados presionara el botón y se diera vuelta para quedarse con Clara. Todo eso sucedió, y los salteños de algún modo también tocamos ese botón para elegir a Clara. Desde aquí seguiremos acompañando a nuestra representante.