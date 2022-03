El candidato a presidencia de OFI, Nilo Scarpa «trancó» fuerte

El dirigente fernandino Nilo Scarpa no se calla nada, confrontativo y crítico con algunas situaciones que se dan hoy en la interna de la Organización del Fútbol del Interior (OFI). Nilo Scarpa es uno de los candidatos a ocupar la Presidencia de la Organización del Fútbol del Interior (OFI). Es un hombre con extenso recorrido en las canchas fernandinas como jugador, aunque también anduvo por canchas de Minas, de Rocha y en el fútbol sala, hasta que en 1996 lo invitaron a trabajar como dirigente en Peñarol de Maldonado y posteriormente en la Liga Mayor, hasta el año 2004. Estuvo viviendo un año y medio en España y al regreso se afincó definitivamente en Piriápolis, siendo Presidente de Tabaré durante cuatro años. Consultado por ECOS REGIONALES (nota de la que también se hacen eco los colegas de FÚTBOL.FLORIDA) sobre si se veía como Presidente de OFI, señaló, muy cauto, que «una cosa es tener presente la responsabilidad que implica ser Presidente de OFI y lo otro es querer ser Presidente de OFI, así que repito que son cosas diferentes». Scarpa indicó que «una vez que acepté el desafío, comencé a recorrer las ‘Ligas’ para saber de primera mano cuáles eran los problemas que podíamos incorporar en una plataforma de trabajo, más allá de la importancia del diálogo y la conexión que debe existir con los dirigentes, no solo los del ‘Sector’, sino de todo el país, por lo que hay que salir de los escritorios y tomar contacto con la gente». Nilo Scarpa se caracteriza por ser una persona que no se guarda nada y es confrontativo cuando hay temas a los que entiende debe defender, siendo un defensor acérrimo de los reglamentos, ciñéndose siempre a ellos.



RESPETAR LAS LEYES Y

MAYORÍAS A RAJATABLA

Sin embargo, el Consejero de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) tiene muy presente que «sería soberbio si no acatara los ‘Reglamentos’ y los ‘Estatutos’, porque el soberano es el ‘Congreso’

(de OFI) y son quienes nos dicen qué debemos hacer desde el punto de vista estatutario y reglamentario». Luego subrayó que «en este último período de tiempo, hubo muchos temas trascendentes en el ‘Ejecutivo’, que no me han gustado para nada y lo hago saber».

El dirigente del fútbol chacarero dijo ser «un convencido» que el ‘Reglamento’ «no se discute, se aplica y en muchos casos hemos hecho un chicle con ellos y no me gusta para nada. ¿Soy muy reglamentarista?, sí, pero si no puedo decir lo que opino, me voy a mi casa».

Otra de las cosas que denunció Nilo Scarpa y que sostuvo como preocupante, es la «politización de OFI, pero la politización política partidaria en el fútbol, lo que me parece de muy mal gusto y es lo que está pasando lamentablemente no solo en OFI, sino que se da también en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF)» Ya que se mencionó a la AUF, Scarpa es un dirigente muy crítico sobre cómo se ha dado la integración de OFI a la institución rectora del fútbol profesional, indicando que «ya desde la Presidencia de Wilmar Valdez teníamos problemas para integrarnos, fundamentalmente desde la parte económica, porque entendíamos que era la forma de desarrollarnos y de ayudar a los clubes y a las ‘Ligas’ a potenciarse económicamente».

LAS AYUDAS QUE NO CUMPLIERON

Nilo Scarpa manifestó luego que «estuvimos totalmente en desacuerdo con la intervención, donde OFI fue partícipe directo, recordando el viaje de algún dirigente al ‘Mundial’ de Brasil, cosa que no compartí».

«No comparto para nada esta integración con la AUF, porque somos la herramienta y el mecanismo de una suerte de acompañamiento político al Presidente de turno como ocurrió con el caso de (Ignacio) Alonso», señaló, reconociendo que «estamos permanentemente de rodillas solicitando las ayudas que nos corresponden por ser miembros de la Asociación Uruguaya de Fútbol y desde el punto de vista político han jugado con eso todo el tiempo».