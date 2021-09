Salinas estimó que la variante Delta tendrá «una discreta circulación comunitaria» en el país

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, estimó que Uruguay registrará «una discreta circulación comunitaria» de la variante Delta y lo atribuyó al nivel de adhesión de la población a la campaña de vacunación contra el Covid-19.

«No es ningún mérito ocultar información, sino que cuando esto ocurra y lo tengamos confirmado, lo vamos a dar a conocer sin ningún lugar a dudas, no tenemos temor a dar una noticia más sobre este tema», afirmó Salinas este miércoles en el marco de la campaña de vacunación «empresa a empresa» en Cutcsa.

Destacó que «los niveles altos de Uruguay de vacunación (…) nos genera un mejor posicionamiento frente al ingreso de esta variante», sostuvo el titular del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Salinas recordó que la variante Delta ingresó ya hace tres meses al país. «Eso habla de la fortaleza y de la muralla que hemos construido con las vacunas. Es una muralla que, como todas las murallas, también puede tener vías de acceso», reconoció.

«El hecho es que tenemos la muralla inmunológica y eso ha rezagado o ha retrasado esa circulación comunitaria, pero puede darse porque es algo que ha ocurrido en otros países», indicó Salinas. Hizo hincapié en que la realidad de otros países no se compara a la uruguaya, donde casi el 77% de la población está vacunada con una dosis, casi el 72% con dos y casi el 20% con la tercera dosis de refuerzo.

MARCHA DE LA DIVERSIDAD

El ministro fue consultado por la próxima marcha de la diversidad (viernes 24) y realizó un conjunto de recomendaciones: que en lo posible asistan personas con dos dosis de las vacunas contra el Covid-19, que no vayan personas inmunodeprimidas, que usen en todo momento tapabocas y que no compartan bebidas.