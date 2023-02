Saladero va redoblando.

Luis Lima y Emanuel Priario se suman

al Cuerpo Técnico de Alejandro Irigoyen

-Es cierto que en algún momento, Alejandro Irigoyen pudo variar su destino y truncar la pretendida continuidad en Saladero. Hasta que el propio DT confesó a EL PUEBLO, que «si sigo en este año, sigo en Saladero». Desde el diario, el apunte no planteó ninguna duda, cuando se escribió que «un 80% de chance para que Alejandro Irigoyen permanezca en Saladero por tercer año consecutivo».

El 2022 resultó fatigoso para el DT, porque no siempre los resultados acompasaron el fin, y entre lesiones y suspensiones (la última de José Luis «Chirola» Píriz; mermó la credibilidad.

Pero es hecho real que en Saladero, Irigoyen nunca dejó de sentir respaldo directriz y sobre todo, adhesión del plantel. La química con los jugadores, un elemento no menor.



COMPLETANDO EL CUADRO

Enero ha resultado mes clave para todos. O para la mayoría en materia de designación de Directores Técnicos. Saladero, como parte de ese tiempo. No solo que se ratificó la continuidad de Irigoyen, sino que se van confirmando los restantes integrantes. Por ejemplo, el caso de LUIS LIMA, quien no solo será ayudante de campo, sino también entrenará a los arqueros.

A la hora del Preparador Físico, la designación de EMANUEL PRIARIO. En la temporada 2022 la misión en manos del «profe» Aníbal Ruiz Nogueira, quien será parte del mando ferrocarrilero en categoría de juveniles.

Lo de Luis Lima, constituye un aporte básico de por sí, por las dos funciones que desarrolla. Además de Saladero, se multiplica su tiempo de acción, desde el momento que es el Director Técnico de dos categorías juveniles de Salto Fútbol Club, tras el final de su ciclo en Ferro Carril.