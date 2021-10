Saladero está convencido y le reclama los puntos a El Tanque

El sábado con dos partidos para adelantar

Jugaron la pasada semana en el Parque Dickinson, en el marco de la cuarta fecha. Tras el partido, la especulación comenzó a trascender: Saladero radicando la denuncia de un jugador de El Tanque, Diego Tabárez, quien habría jugado antirreglamentariamente. Por eso ayer a la noche, ingresó la nota en la que Saladero reclama los puntos y El Tanque dispone de tres días hábiles para formular sus descargos. Tabárez no fue incluído ante Ferro para cumplir el partido de pena, PERO EL PARTIDO NO TERMINÓ, por lo que Saladero interpreta que en función de esa circunstancia el jugador NO CUMPLIÓ LA SANCIÓN. Al partido siguiente ante Saladero, Diego Tabárez fue uno más en la oncena.

EL FÚTBOL QUE SE VIENE

Dos partidos adelantados en el arranque de la sexta fecha en la «A». Para el sábado en el Parque Ernesto Dickinson: hora 19.45′ Universitario vs River Plate. Hora 21.45′ Ceibal vs El Tanque. para el domingo, con todo el complemento.

PARQUE DICKINSON

Hora 15- Ferro Carril vs Nacional.

Hora 17- Salto Nuevo vs Sud América.

PARQUE LUIS T. MERAZZI

Hora 15- Salto Uruguay vs Saladero.

Hora 17- Gladiador vs Deportivo Artigas.

PARTIDOS ATRASADOS

DE LA PRIMERA FECHA

Martes 12. Campo de juego: Parque Dickinson.

Hora 20.30′- Ceibal vs River Plate.

Martes 13. Campo de juego: Parque Dickinson.

Hora 19.45′- El Tanque vs Universitario.

Hora 21.45′- Deportivo Artigas vs Ferro Carril.

EL TURNO DE LA «B»

Desde las 20 horas hoy en la Liga, la sesión de la Divisional «B». La expectativa abierta para determinar quienes podrán jugar partidos adelantados. La pretensión que rige en neutrales y delegados, apunta en esa dirección. El viernes pasado fue el primer y válido experimento, con doble jornada: Fénix 2 Albion 2 y San Eugenio 3 Rodó 0.

Mañana miércoles, la Divisional «C» pacta la segunda fecha. Interrogante: ¿qué partido de adelanto el viernes a la noche en el Parque Humberto Forti?