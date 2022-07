¿Saben los salteños lo que significa su nombre?

Fue precisamente eso, si conocen los salteños el significado de sus nombres, lo que quiso comprobar EL PUEBLO cuando días pasados salió a la calle a entrevistar a diferentes personas elegidas al azar. Como conclusión, hay que decir que la mayoría desconoce el significado, y solamente responde, en algunos casos con largas historias, a por qué sus padres decidieron llamarlo/a así. Aquí una síntesis de las respuestas recogidas:

–Guzmán (17 años):

«Pah, no, no tengo idea el significado».



–Miguel Ángel (32 años):

«No, no, no sé, no debe ser difícil averiguar hoy en día que tenés un mundo de información, pero la verdad nunca se me dio por averiguar. Mi padre se llama Miguel, solo Miguel, y un tío de él se llamaba Juan Miguel. Yo me llamo Ángel por la bondad de los ángeles capaz…(risas), ni idea».



–Irene (36 años):

«Origen o significado de Irene no, no sé, a mi madre le gustaba ese nombre. Lo que sí sé es lo que significa el nombre de mi hija, Sofía Charlotte. Quise ponerle un nombre que tuviera un significado especial, que nos gustara para toda la vida, que fuera original… Sofía significa «amor a la sabiduría» y Charlotte quiere decir «pequeña y femenina».



–Mariela (53 años):

«Sí, tengo entendido, me lo explicaron alguna vez hace años, pero después nunca más busqué, que es una combinación de María y Estela. María, algo así como «la elegida», y Estela, «estrella».



–Julieta (20 años):

«Supongo…supongo que me pusieron así por Romeo y Julieta (risas), pero no sé, y el significado de la palabra no, ni idea tengo».



–José Carlos (64 años):

«Y sí, es un nombre religioso, de la Biblia, y pienso que propio de mi familia que siempre fue muy religiosa; eso en cuanto a José. Ahora…Carlos, ni idea».



–Ariel (41 años):

«Sí, pero esperá que ya te digo bien exacto (saca del bolsillo el celular, busca y responde)…»León de Dios», eso quiere decir Ariel, en idioma hebreo. Mi padre, que también se llamaba Ariel tenía un cuadrito colgado en el living, como un pergamino que decía eso. Mi abuelo también era Ariel».



–Graciela (58 años):

«La verdad que no sé, desconozco totalmente; sé que me pusieron así por una tía, pero lo que significa

desconozco».



–Luis ( 73 años):

«Lo que significa no, no sé. En la familia somos todos Luis, mi padre y mi abuelo, que ya murieron, y uno de mi hijos. Yo soy Luis Alberto, mi padre era Luis Eduardo, mi abuelo se llamaba Luis Antonio, y mi hijo es Luis Ignacio, pero todos lo conocen como Nacho».



–Emilia (18 años):

“No, no sé qué significado puede tener. Me llamo así porque mi padre es Emilio y esperaban un varón que se iba a llamar como él…” .



–José (68 años):

“Pienso que es por José, el padre de Jesús, ahí está el significado, ¿no? Al menos yo siempre lo entendí por ese lado. Pero te cuento que en la familia de mis abuelos sobre todo, que fueron ellos parece que me pusieron el nombre, es raro que me pusieran José, porque siempre buscaban nombres muy raros, como Marciano, que era un tío mío, o Sandalio que era mi hermano, yo tuve suerte (risas)…”.