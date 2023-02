«¿Saben lo que es poder estar, cincuenta años después?»

Cuando Salto jugó en Artigas Y ganó 2 a 1 en mayores y empató en juveniles, reencuentro especial con LÍNDER MOREIRA.

Por eso en la previa de Radio Arapey, el diálogo no faltó con el goleador de Salto Uruguay en la memorable temporada de 1973.

En ese año, el decano arreció con cuanto torneo se le pusiera enfrente. Pero además, se constituyó en el último Campeón de la Súper Copa, que incluía a aquellos equipos que resultaron hasta entonces, monarcas del Interior. En 1967, Salto Uruguay había sido Campeón de OFI.

Por eso, en este 2023, a medio siglo de aquella gesta. Pero es verdad asimismo que a «Pinocho» le cuesta admitir esta realidad de los decanos jugando en la «B».

Desde su Artigas sabía que la mano venía complicada, «porque trato en lo posible de estar informado de lo que pasa en Salto. Después de todo, jugadores artiguenses no faltan en el fútbol de ustedes, como alguna vez en el tiempo me tocó a mí y de ese tiempo no me olvido».

«EL PRIVILEGIO DE

HABER SUMADO»

-No es la primera vez que Linder Moreira hace mención al hecho, por qué «saben lo que es poder estar en Salto, cincuenta años después de aquello que ganamos? Fue la última edición, después no se jugó más. Por eso, el privilegio de haber sumado lo que se pudo sumar, para que Salto Uruguay ganara lo que ganó»

-Cabe preguntarse si en Salto Uruguay sostienen la opción del reencuentro, 50 años después.

Fue en abril de 1973.

No hay dudas que la historia, no es en vano.

Sentido tiene. Y fértiles memorias, seguro también….

Mientras fluyen los nombres de Marín, Giménez, Sofildo; «Peluco» Silva, «Kolilo» Maidana, Silvio Romero; Vela, «Money», Línder, Feliciano De Mora y Walter Echeverry. Y no dejan de fluir….

Aunque hayan pasado….50 años.

Y parezca…que fue ayer

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-