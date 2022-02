Sabaño, Morales y Silvera:¿final de ciclo para los tres?

En la edición pasada del Torneo de la Primera División Amateur, en el plantel de Salto Fútbol Club, un total de tres jugadores oriundos de Paysandú: Nicolás Morales, Juan Gabriel Silvera y Brian Sabaño. A esta altura de los acontecimientos, la señal es una: ninguno de los tres permanecería en la entidad «naranjera». En el caso de Morales, la chance abierta para que juegue en Ferro Carril, mientras el «Toto» Silvera con opción saliente de pasar a un equipo del exterior.



Lo del «Gringo» Sabaño a partir de una situación deportiva, porque se entiende que no contempló la expectativa. A su vez un equipo de la Primera División del fútbol salteño, podría ser eje de su futuro. Quien podría ser uno más en Salto Fútbol Club, es el lateral por derecha, Michell Palacio, ahora afectado a la selección de Río Negro que juega en el serie B del Campeonato Regional Norte-Litoral, junto a Liga de las Colonias Agrarias, Artigas y Bella Unión.De lo que no hay dudas es que del plantel de Salto Fútbol Club del año pasado, no más de un tercio para permanecer. Los recambios serán entre notorios e inevitables en algunos casos.