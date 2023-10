RVN festejó sus 30 remates con ventas totales

Remate Virtual del Norte concretó su edición número 30 con ventas totales para la oferta de 1200 lanares y 700 vacunos que pasaron por pantalla desde el Salto Polo Club.

Fue un remate duro en lo previo, ya que el porcentaje de las preofertas era bajo, cercano al 50% de la oferta, suamado al momento de bajos valores en los ganado gordos y ovinos, además de las entradas largas, estábamos muy nerviosos dijo Francisco Migliaro, quiena agregó que finalmente el desarrollo de las ventas fue otro, muy dinámico con ventas totales y buenos valores para el contexto que se observa en el mercado. Migliaro señaló además que el factor lluvias en el comienzo de la primavera fue determinante en el cambio de ánimo del productor, sobre todo del comprador que con mayor cintura que operó con mejor tranquilidad, aprovechando los bajos valores del mercado y los kilos de invierno para reponer ganados.



Por su parte, Ignacio Beriau manifestó su satisfacción de vender el 100% de la oferta en un momento de mucha incertidumbre destacando la postura vendedora de los clientes adaptándose a los nuevos precios que ofrece el mercado, lo que permitió arrancar los lotes y venderlos a los valores muy razonables como se vendieron. Beriau agradeció además a clientes y amigos que han acompañado todo este tiempo al consorcio y destacó además que ya están trabajando en nuevas sorpresas que se vendrán en breve.

Al igual que los entrevistados anteriores, Mauricio García da Rosa dijo que la conformidad es total, por el volumen de ventas y por los precios donde la calidad de la oferta ayudó mucho para que así sea. Si bien el remate por momentos requirió mayor trabajo, los negocios que hoy se hicieron son muy buenos para el comprador pero también para el vendedor que necesitaba sacar esos ganados de su campo, agregó.

La próxima actividad de Remate Virtual del Norte será el martes 24 de octubre con inscripciones abiertas. Así mismo, RVN destaca para el viernes 6 de octubre, a la hora 17, venta especial de toros de la familia Errandonea, en la propia cabaña, Estancia el Retiro en camino Paso de la Cruz a 13 km. de Tomás Gomenzoro. La oferta se compone de 15 toros angus inmunizados y 5 vientres Angus. Los negocios tendrán 50km de Flete gratis, 5% de descuento por pago contado, 3% de descuento por la compra de 2 o más toros y 2% de descuento al comprador consecuente. 120 días de plazo para el pago.

VALORES

Terneros US$ 1,84; novillos 1 a 2 años US$ 1,95; novillos y vaquillonas de 1 a 2 años US$ 508; vacas invernada US$ 1,44; terneras US$ 1,92; terneros/as US$ 1,95; vaquillonas 1 a 2 años US$ 1,72; vaquillonas vacas preñadas US$ 626, vientres entorados US$ 458; corderas US$ 36,5; corderos US$ 37; Borregos US$ 40; capones US$ 47 y ovejas US$ 38,63.