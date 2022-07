¿Rumbo a la coalición?

Mucho se viene hablando de una posible coalición en nuestro departamento entre los partidos que conforman la coalición a nivel nacional, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente.

Aun nada está dicho, pero se sabe que para desterrar a Álvaro Lima quien sería el próximo candidato a la Intendencia por el frente Amplio, es necesario juntar voluntades, es poco posible que puedan llegar a la intendencia el Partido Nacional o el Partido Colorado por si solos.

Tanto Carlos Albisu como Germán Coutinho juguetean con la posibilidad de unirse, y ha quedado de manifiesto, con el nombramiento de personas pertenecientes a la corriente de Coutinho en CTM.

La decisión final no depende de ellos, sino de los partidos a los que pertenecen.

Aunque el deseo y la voluntad están

Pablo Perna entiende que hay «una actitud abusiva y discriminatoria del Partido Nacional hacia el Partido Colorado», que pone en duda una coalición

El Dr. Pablo Perna es el actual Secretario General del Partido Colorado en Salto, y también conversó con EL PUEBLO sobre el tema de este informe. Así transcurría lo medular del diálogo mantenido:

-Respecto a una posible coalición departamental para el 2024, ¿el Partido Colorado ya tomó una decisión?

No, no, todavía el Partido Colorado no ha tomado ninguna resolución acerca de si en Salto va a existir o no una coalición. Es un deseo de que exista, pero institucionalmente todavía no existe ningún acuerdo dentro del Partido Colorado para que haya esa coalición de gobierno en Salto.

-¿Qué opina de una colación Carlos Albisu – Germán Coutinho?

Acá se está trabajando para que exista una coalición de gobierno entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Albisu, si quiere ser candidato a Intendente va a tener que ganar en su interna, al igual que Coutinho. Por lo tanto, lo que se busca es una coalición entre dos partidos, sin nombres. Coutinho ya ha manifestado su intención de ser candidato a Intendente, pero va a tener que ganar en la interna del Partido Colorado si quiere volver a postularse. En el entendido que si existe en el día de mañana una coalición, el Partido Nacional va a tener un candidato que lo va a elegir el PartidoNacional, Cabildo Abierto va a tener un candidato y los colorados su candidato que elegirán los colorados. Así que nosotros no ponemos nombres, los van a elegir los salteños y eso todavía no está definido.

-Dijo recién que «es un deseo que exista» una coalición en Salto, pero ¿con qué lineamientos? ¿bajo qué condiciones?

Indudablemente que el deseo está de quienes integramos el Partido Colorado, y hoy puedo decirlo a título personal que la voluntad siempre está de que exista una coalición. Pero como sociedad, no que exista una subordinación de un partido hacia otro. Siempre que sea una coalición de gobierno como una sociedad, donde todos tengamos voz y voto, y a la vez que nuestra voz sea respetada, en esa situación sí.

-¿Por qué aún no se tomó la decisión?

Porque consideramos que es prematuro. La decisión la deberá tomar en primer lugar la Convención Nacional, indudablemente también escuchando a las autoridades del Partido Colorado en Salto. Hoy las autoridades del Partido Colorado en Salto son, la mayoría, de «Juntos Cambiemos», no es Germán Coutinho. Esa mayoría, que se va a renovar en las elecciones internas de junio de 2024, es la que va a elegir en definitiva los candidatos a Intendente. Previo a eso ya deberíamos tener resuelto si vamos o no a conformar una coalición.

-Habló de «subordinación de un partido a otro»…Usted ha sido muy crítico con eso, con el manejo que ha hecho el Partido Nacional en Salto respecto a cargos dados al Partido Colorado, ¿podría explayarse más en ese punto?

Hoy en Salto, si hablamos que coalición de gobierno es co-gobernar los dos partidos juntos, el Partido Nacional y el Partido Colorado, podemos decir claramente que acá en Salto no existe coalición de gobierno, lo que sí existe es un abuso y una desproporcionalidad de designaciones de cargos a un sector del Partido Colorado, que es Vamos Salto, en una clara discriminación hoy a la clara mayoría del Partido Colorado en Salto. Eso va a repercutir seriamente en tomar decisiones a futuro sobre una coalición; si esta es la actitud que va a tomar el Partido Nacional, si se da esta actitud abusiva y discriminatoria del Partido Nacional hacia el Partido Colorado, eso nos aleja en el futuro de optar por una coalición de gobierno.

Alejandro Secco, Presidente del Partido Nacional de Salto

“Las cosas, sobre todo las más importantes, se tienen que hacer entre todos, o por lo menos con la mayor cantidad posible de actores”

Según la charla mantenida por diario EL PUEBLO con Alejandro Secco, Presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional, explicó que por el momento se viene conversando casi de manera informal de la necesidad de ir transitando los caminos hacia una coalición departamental entre los mismos partidos políticos que conforman la llamada coalición multicolor a nivel nacional porque entiende que Salto necesita de un cambio de gobierno, y que éste debería ser liderado por el Partido Nacional, que de todas maneras puede hacerlo solo, pero que es su deseo que sea acompañado por todos los partidos, o al menos, por la mayor cantidad de los mismos.

EL PUEBLO observa que algunos actores políticos consideran que no se está en tiempos de conversar aún estos temas por encontrarnos a 23 meses de las elecciones internas de 2024 y a casi 3 años de las elecciones departamentales. De todas maneras, Secco remata la nota diciendo que “deme un par de semanas y seguramente tendré otro panorama mucho más aclarado”.

– ¿El Partido Nacional ha tomado algún tipo de decisión pensando en las próximas elecciones departamentales? ¿Están hablando si habrá o no una coalición para enfrentar al Frente Amplio en Salto?

– Estamos preocupados y ocupados con ese tema. Estamos comenzando las charlas y conversaciones que se vienen dando por debajo de la superficie, digamos. Primero, charlas personales en círculos pequeños para ir ajustando la visión hacia una concertación departamental que sin duda va a tener que presentarse de la forma que se resuelva, pero se va a tener que presentar en las próximas elecciones. Estamos en eso y trabajando en este rol que he asumido a ese nivel, de más bien articular por debajo, mientras otros asumirán la representación electoral del partido.

– ¿Por qué todavía no han tomado la decisión?

– La decisión cae casi por su propio peso y a nivel nacional, lo que estamos viendo ahora es cómo se instrumenta y como se aterriza a nivel departamental con las peculiaridades que tiene Salto.

– ¿Es necesaria la coalición para ganar las elecciones en Salto o se piensa que el Partido Nacional puede llegar a ganar la intendencia sin necesidad de que exista coalición con otros partidos políticos?

– No es exclusivamente una necesidad electoral, es para respaldar y ser parte de un proyecto nacional, que es la coalición multicolor. Los salteños somos muy proclives a la independencia, pero también dependemos de una correlación a nivel nacional. De eso se trata, se trata de una coalición que opera y se plasma en todo el territorio, y ahora tenemos que ver de qué forma los salteños la materializamos.

– ¿Se trata de sacar al Frente Amplio del gobierno departamental o es porque se tiene la aspiración a hacer algo distinto desde el gobierno?

– No le puedo definir lo que dice la coalición, le puedo decir lo que yo pienso. Creo que Salto necesita un gobierno encabezado por el Partido Nacional, porque lo conozco de adentro y tengo claro que sería bueno para Salto reeditar lo que fueron los grandes gobiernos del Partido Nacional, que fueron escasos pero muy valiosos.

– ¿En solitario o acompañado por otros partidos políticos?

– Ojalá que sea acompañado por todos.

– Y si no se puede, ¿solos?

– Y… solos.

– ¿Esa forma de pensar no iría en contra de la formación de una coalición?

– No, la refuerza en todo caso. Refuerza la necesidad de ir hacia una coalición. Además, va en línea con una concepción de que las cosas, sobre todo las más importantes, se tienen que hacer entre todos, o por lo menos con la mayor cantidad posible de actores. Pero deme un par de semanas y seguramente tendré otro panorama mucho más aclarado.

Para Sabina Calvo, de Cabildo Abierto:

Una coalición Albisu-Coutinho “está muy alejada de la realidad política del departamento; se desconoce el peso político de una de las principales fuerzas como Cabildo Abierto”

También para este informe EL PUEBLO fue en busca de la palabra de Sabina Calvo, Diputada (1er suplente) por Salto, del partido de más reciente conformación en nuestro país: Cabildo Abierto.

Perteneciente a la “Agrupación Patria Grande”, Calvo se muestra crítica al sostener que se necesita primero pensar en los problemas actuales que tiene la gente, antes que en elecciones venideras. Es más, entiende que antes de pensar en las próximas elecciones, se debe trabajar en dar soluciones a temas que se prometieron en la campaña para las elecciones pasadas y que aún no se cumplieron.

Aquí el diálogo con la diputada:

-¿Cabildo Abierto ya tomó una decisión sobre coalición en Salto?

Cabildo Abierto no ha pensado todavía en el 2024. Estamos resolviendo los problemas de la gente en este momento, que son muchos y no se han solucionado. Muchos de ellos fueron promesas en la campaña electoral y no se ha dado respuesta.

-Sobre una posible coalición Carlos Albisu – Germán Coutinho, ¿qué opinión tiene?

En este momento, con respecto a una coalición, consideramos que ese planteo que usted propone está muy alejado de la realidad política del departamento; se desconoce el peso político de una de las principales fuerzas como lo es Cabildo Abierto. Esta nueva fuerza política viene demostrando que es protagonista en el tratamiento de los grandes temas pese a las dificultades que le ha implicado moverse entre los socios de la coalición a nivel Nacional, siendo ninguneado en muchas oportunidades. El planteo Albisu – Continho era viable en las elecciones departamentales pasadas; y por razones de falta de visión política de dichos líderes, se repite el gobierno de izquierda en el departamento.

-¿Le gustaría formar parte de una coalición en Salto? ¿Con que lineamientos condiciones, etc?



Una colación es viable, pero bajo determinadas condiciones…

-Cuáles serían esas condiciones?

En primer lugar Cabildo ha venido trabajando, tiene un camino recorrido y no va a formar parte bajo ningún lema de otro partido, como lo hizo en la campaña anterior. Para que eso suceda se debe reconocer el potencial político de nuestro partido, lo que supone tener un candidato propio para conformar una Coalición Republicana con la representación de todos, manteniendo la identidad de cada partido. Esto llevará a que la militancia participe, tenga más motivación a la hora de trabajar y los objetivos estén más claros. Si queremos modificar estos años de gobierno de izquierda, los partidos tradicionales tendrán que cambiar su actitud y mirar otras opciones.

-¿Por qué aún no se tomó la decisión?

Porque como dijimos al principio, Cabildo Abierto está trabajando en la búsqueda de soluciones reales a los problemas de la gente. De no hacerlo, se corre el riesgo de que la población castigue en las urnas a la coalición de gobierno.

Liliana Filonenko (Partido de la Gente)

“La coalición es la única posibilidad viable en el horizonte para sacar a Salto adelante”

Aunque el ciclo electoral 2024/25 parece un tanto lejano en el tiempo, no lo es en el interior de los partidos políticos de nuestro país, por más que digan que “no son tiempos electorales”.

Y también por más que insistan que “todavía no pensamos en candidatura” ,pueden percibirse movimientos en todas las colectividades políticas, tanto en lo nacional como en lo departamental.

El tema que tratamos hoy es a nivel departamental, que en el ciclo electoral anterior no se dio y permitió un claro triunfo del Frente Amplio en la figura de Andrés Lima que por segunda vez fue electo intendente de Salto. Blancos y colorados se echaron la culpa de la derrota por no haberse “juntado” para competir contra el FA.

Ahora ya pensando en las elecciones departamentales de 2025 es que consultamos sobre la posibilidad de una Coalición política en Salto, entre los partidos que son gobierno a nivel nacional.

Sobre este tema consultamos a Liliana Filonenko, referente principal en Salto del Partido de la Gente para saber como están procesando el tema y fundamentalmente si su partido ya tomó una decisión en cuanto a la creación de una coalición?.

Filonenko, comenzó diciendo: “Por primera vez se pudo trabajar y saber como es todo esto, como funciona, fue a nivel nacional, cuando fueron las elecciones y luego cuando se conformó la coalición de gobierno. Y se aprende mucho, aprendimos todos en esas circunstancias y luego en el gobierno que tiene a los cinco partidos unidos. A nivel departamental también aprendimos muchos de ese esfuerzo en conjunto, y también tengo que decirlo, aprendimos mucho con la derrota en las elecciones departamentales, donde no pudimos conformar la coalición.

Soy una de las primeras que dijo, en lo personal que veía como muy positiva, como muy necesaria la creación de la coalición en Salto, para mejorar la situación del departamento. Es más, creo que es la única posibilidad viable que veo en el horizonte para sacar al departamento adelante”.

Le preguntamos si esa era una posición personal o si ya el partido había tomado una posición en cuanto a la conformación de una coalición en Salto, Liliana Filonenko, respondió en forma muy clara: “El Partido de la Gente es la quinta pata de la coalición a nivel nacional, y la forma que tiene de manejarse es la de dejar libre de acción a las autoridades de cada departamento para que decidan lo que crean mas convenientes en cada lugar, ya que las realidades tienen sus particularidades en cada departamento.

En Salto, todo el grupo que estamos trabajando tenemos el mismo pensamiento que es necesario crear la coalición para las próximas elecciones. Pero, más allá de eso ya estamos trabajando en forma coordinada con los demás partidos. Nosotros tuvimos la experiencia departamental que en las elecciones pasada trabajamos junto a Coutinho, apoyamos el programa de Germán, y fue como una especie de coalición porque también trabajaron representantes de Cabildo Abierto, integrantes del Partido Nacional y nosotros, junto a los colorados de Vamos Salto.

Después en la campaña por la LUC se trabajó coordinadamente con el Partido Nacional el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto y nosotros. Yo creo que eso fortaleció la idea de unirnos a futuro”.

Consultada sobre cuál serían a su criterio las líneas de trabajo de la coalición, respondió: ”Creo que en el bien del departamento, fijarnos en los grandes temas, lo que necesita Salto para salir delante de esta situación en que se encuentra”.

HABRÁ COALICIÓN

Sobre los temas en que aportaría el Partido de la Gente en un futuro programa de coalición, según su visión, dijo: “y estaremos en todos los temas. Creo que el programa de gobierno se va armar mas cerca de las elecciones. Si va haber coalición?, si es un hecho. Manini Ríos cuando estuvo en Salto dijo que Cabildo Abierto está integrando la coalición, el Partido Nacional, el Partido Colorado están trabajando en eso, lo mismo el Partido Independiente, su referente en Salto está en esa sintonía, y nosotros también”.

HAY MUCHOS TEMAS PARA UN PROGRAMA DE GOBIERNO

Liliana Filonenko aseguró que los temas en Salto son muchos y que cuando se arme el programase debe de hacer con mucho contenido, abarcando todos los grandes temas, como ser el desarrollo, la inversión, el turismo, el empleo.

Consultada sobre si se debe de designar técnicos en los cargos, sostuvo que: “Yo creo cada uno de los partidos tiene su manera de trabajar, ese acuerdo de los cargos se dará llegado el momento. Pienso que ahora no es el momento de hablar sobre quién asumiría en tal o cual cargo”.

Finalmente consultada sobre si se hubiera conformado la coalición para las elecciones pasadas hubiera sido distinto, nos dijo: “Si, si, sería otra la historia, Salto sería distinto, y hoy, serían otros los grandes temas a impulsar”.

Hoover Rosa, Presidente del Partido Independiente

“Una coalición de gobierno que se pretendería hacer a nivel departamental obviamente debe contar con el aval de los partidos”

EL PUEBLO dialogó con Hoover Rosa, Presidente del Partido Independiente, quien expresó la necesidad de recorrer el camino hacia una futura coalición de gobierno departamental, pero en acuerdo entre partidos políticos y no entre dirigentes.

– ¿El Partido Independiente ya definió su estrategia electoral departamental para el 2025?

– No la hemos definido, sí hemos conversado tanto a nivel local como con la Dirección Nacional, pero todavía no está definido. Falta mucho, y sobre todo, no ha existido una iniciativa clara de los demás partidos. Nosotros para esta instancia creemos que puede ser viable una coalición a nivel departamental, es decir, repetir lo que se viene haciendo a nivel nacional, porque se trata de una coalición que vino para quedarse y que, a pesar de las diferencias, cada partido está haciendo las cosas bien. A nivel local, me parece que todavía no son tiempos de definiciones, pero reconocemos que tampoco queda mucho margen, porque a estas cosas hay que conversarlas con tiempo a la interna y luego plantearle a la ciudadanía cuál es ese proyecto.

– ¿Cuáles deberían ser los principales lineamientos que debería tener una coalición departamental para encarar en conjunto las próximas elecciones?

– Estoy convencido que no se puede unir alguien para ganarle a determinado partido, hay que unirse, hay que limar asperezas y llegar a consensos, pero ofreciéndole a la ciudadanía de Salto un programa de gobierno. Por eso planteamos desde nuestras filas la necesidad de tener una base programática que defina qué pretendemos hacer con el departamento, cuáles son las inversiones que tenemos que conseguir, cómo revertir temas que son estructurales en el departamento como, por ejemplo, el tema de la zafralidad, conseguir fuentes laborales, que si bien no son temas puntuales de la intendencia, entiendo que al haber una coalición evidentemente todos estos temas uno tiene que trabajarlos, y con el apoyo de la coalición nacional debemos llevarlo a cabo. Así que se debe conversar sobre lo programático y sobre temas del departamento. Uno de los temas principales es el del endeudamiento de la Intendencia. Días pasados daban la Rendición de Cuentas donde se hablaba de $1.300 millones de déficit y que va para largo. Entonces, un departamento con una Intendencia endeudada de semejante forma, hay que buscar reprogramarla, conversar y hay que afinar muy bien el lápiz para hacer las obras que el departamento necesita. Así que hoy por hoy, lo principal sería juntarse y hablar de estos temas para ver qué Salto queremos para los próximos 15 a 20 años.

– ¿Cómo ve el relacionamiento que hay entre dos figuras relevantes de los principales partidos de oposición, como son Albisu y Coutinho? ¿Sería la base para comenzar a conversar sobre una futura coalición?

– Y le agregaría al Intendente Lima a esa conversación, porque he visto que pasado el tiempo electoral, sobre todo el doctor Carlos Albisu ha tenido una intención clara de priorizar al departamento. Han hecho cosas en conjunto, se han buscado inversiones como es el puerto de barcazas, que sabemos que ha generado expectativa pero que lamentablemente los tiempos que uno pretende no son los que a veces la burocracia demanda, pero eso está para salir. Entonces, ese relacionamiento de Albisu con Coutinho pasa porque son dos personas que obtuvieron en las urnas un importante respaldo electoral y están priorizando los temas del departamento. Así lo entiendo, y es lo que he conversado en su momento con el doctor Albisu, donde también es justo decirlo, ha tenido siempre la mano tendida para con el Partido Independiente, siempre estamos aportando temas del departamento.

Se trata de dos figuras que están adentro de dos partidos políticos. Una coalición de gobierno que se pretendería hacer a nivel departamental obviamente debe contar con el aval de los partidos. Así que se trata de un tema de partidos, donde los partidos deberíamos ponernos de acuerdo.

Con el diario del lunes podríamos hablar del error que cometió el Partido Independiente de no apoyar al Partido Nacional en lugar de un candidato, que fue lo que hicimos en la última elección que apoyamos al doctor Carlos Albisu. Que quede claro que no estamos arrepentidos de haberlo hecho, lo que afirmamos hoy es que quizás lo más conveniente hubiese sido un acuerdo político electoral entre partidos. Pero lo hecho, hecho está. Digamos que nos sirvió como experiencia, y de alguna manera, se sentó ahí una base de lo que puede ser a futuro una coalición departamental.

Además, entendemos que no es tiempo para hablar de candidaturas o de auto proclamarse candidato sin haberlo conversado previamente con los demás partidos, eso es algo apresurado. Ya vendrán los tiempos para ese tipo de definiciones, tenemos que tener claro que faltan tres años para las departamentales, y tres años en la vida de un departamento y de la gente es mucho tiempo.

.