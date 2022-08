Rugby: Uruguay conquistó el World Sevens Challenger

Se disputó la World Rugby Sevens Challenger Series, en Santiago, Chile. El formato tiene su rama

de femenino y de masculino, ambos con doce equipos que compitieron durante tres días en el

Estadio Santa Laura. El seleccionado femenino de Japón y el masculino de Uruguay obtuvieron el

Oro y de esta forma se aseguraron una plaza para el próximo World Rugby Seven Series de 2023.

En el lado masculino, el Grupo A estuvo compuesto por: Chile, Corea del Sur, Papúa Nueva Guinea

y Georgia. Formaron parte del Grupo B: Hong Kong, Tonga, Jamaica y Zimbabwe. Mientras que en

el Grupo C: Alemania, Uruguay, Uganda y Lituania.

En la rama masculina, Los Teros 7’s se alzaron con la medalla dorada al superar con jerarquía a

Georgia por 19-5. Los uruguayos comenzaron su torneo con una derrota por 26-12 ante Uganda.

Sin embargo, lograron levantar cabeza rápido y se repusieron frente a Lituania y golearon por 52-5. Pero tendrían otro tropezón ante Alemania que lo dio vuelta en el minuto final por 17-14. En los

4tos de final por el Oro, venció agónicamente a Tonga por 17-12 y se tomó revancha de Alemania

en semifinales al vencerla por 19-5.

A su vez, Chile obtuvo el bronce tras superar 14-12 a Alemania, en un partido muy parejo y que

definió en los últimos minutos. El camino de los Cóndores 7s comenzó con victoria por 19-14 en un

partidazo contra Georgia y más tarde hizo lo propio ante Papúa Nueva Guinea por 24-7. Ya en el

día 2, goleó a Corea del Sur por 43-0, después a Zimbabwe por 24-0 en los 4tos de final por el Oro

y en el primer partido del domingo, cayó 31-14 ante Georgia en semifinales.

EL CAMINO DE LOS TEROS 7’S

GRUPO C

Uruguay 12-26 Uganda

Uruguay 52-5 Lituania

Uruguay 14-17 Alemania

CUARTOS DE FINAL

Uruguay 17-12 Tonga

SEMIFINALES

Uruguay 19-15 Alemania

FINAL

Uruguay 19-5 Georgia

Uruguay brilló y logró el título