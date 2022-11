Rugby: Uruguay buscará defender su título en Costa Rica

Uruguay participará del Seven Latinoamericano que se disputará en Costa Rica, donde buscará retener el título de Campeón que conquistó la pasada temporada tras haber ganado todos sus partidos sin recibir puntos en contra.

Los Teros 7’s partieron rumbo a tierras centroamericanas para disputar el torneo con un plantel que tendrá a Guzmán Barreiro como Head Coach y Manager, a Guillermo Selves como Preparador Físico y a Leandro Pierucci como fisioterapeuta.

Los jugadores que integran la delegación son:

1 – Federico Dibueno

2 – Marcos Brovetto

3 – Pedro Marsico

4 – Facundo Facciolo

5 – Juan Torres

6 – Mateo Viola

7 – Joaquin Cat

8 – Alfonso Silva

9 – Felipe Delgado

10 – Gonzalo Jodal

11 – Sebastian Gomez Platero

12 – Manuel Shaw

LUEGO DUBAI

Los Teros 7’s ya conocen su hoja de ruta para el Dubai 7’s, segundo certamen del World Sevens Series 2022-2023 que se llevará a cabo entre el 2 y el 3 de diciembre.

Emirates Dubai 7s es el evento deportivo y de entretenimiento más grande de Medio Oriente y atrae a más de 100,000 asistentes de 128 países. Fundado en 1999, el festival es el evento deportivo más antiguo de la región y es una celebración del deporte, la música y el entretenimiento.

The Sevens Stadium, un fantástico escenario con capacidad para 44.000 espectadores, será el que albergue el torneo en el que Uruguay participará integrando el Grupo B junto a las poderosas Selecciones de Fiji, Argentina y Nueva Zelanda.

El debut de Los Teros 7’s será el viernes 2 de diciembre a las 04:12 horas de nuestro país ante Fiji. Posteriormente enfrentarán a Los Pumas 7’s a las 06:49 horas y finalmente a los All Blacks 7’s a partir de las 12:34 horas. A partir de los resultados que el equipo obtenga en su serie, se conocerá el destino de Uruguay en el certamen en las rondas siguientes.

LOS TEROS CAYERON ANTE TONGA

Los Teros cayeron 43-19 ante Tonga en Bucarest, en el último compromiso de la ventana de noviembre. De esta manera, los uruguayos finalizaron su gira con dos derrota, la otra ante Georgia, y una victoria ante Rumania. Por su lado, los isleños se quedaron con tres triunfos al superar a España y a Chile.

Tonga, apostando a la potencia de sus delanteros, se adueñó del partido y marcó las pautas con las que se jugó el primer tiempo. El equipo oceánico rápidamente encontró caminos de todos los colores hacia el ingoal. Primero con una jugada de line y maul, quien tuvo como autor a Funaki; y el segundo a través de una secuencia de pases a la punta que encontró a Vaea Fifita listo para apoyar sobre la bandera. La tercer conquista de Tonga tuvo una gran recuperación de William Havili, quien habilitó a Agustine Pulu para que llegue al try.

A pesar del asedio y del gran ataque de su rival, el seleccionado uruguayo pudo mantenerse en partido. Andrés Villaseca, como buen capitán, tomó la posta de su equipo y descontó luego de recibir el pase de Tomás Inciarte a metros del ingoal. Más tarde fue el turno de los delanteros charrúas. A través de un line y maul, el pack de Los Teros forzó el try penal, el cual le valió la amarilla a Ben Tameifuna.

Pero este pequeño traspié no desalentó a Tonga que con catorce jugadores volvió a llegar al ingoal con juego de manos. Afusipa Taumoepeau recibió sobre la punta y con espacio para ir apoyó para hacer sentir menos la presión de la respuesta de los uruguayos. Enlenteciendo un poco el juego, el conjunto oceánico le bajó la persiana al primer tiempo con una cómoda ventaja de 26-12.

El complemento vio a unos Teros más protagonistas, instalándose en campo contrario y generando muchas infracciones por parte de los tonganos que volvieron a sufrir una amarilla, esta vez para George Moala. Sin embargo, los errores no forzados le quitaron la chance a Uruguay de sumar luego de una secuencia laboriosa en ofensiva y le dieron aire a Tonga. Oportunidad que los isleños no malograron y volvieron a sumar de a cinco, esta vez con la conquista Ben Tameifuna.

Uruguay volvió a crecer en el partido pero la posible remontada, tras una gran conquista en la punta de Baltazar Amaya, pero la misma fue opacada por la repentina expulsión de Juan Manuel Alonso. En una jugada que inicialmente había terminado en try de Inciarte, el TMO encontró una carga peligrosa del wing ante la recepción de Afusipa Taumoepeau y volvió atrás en su decisión. Tonga no esperó para sacar provecho de la situación sufrida por su rival y Paea aprovechó el espacio que dejó el wing para apoyar su conquista. Para cerrar la goleada, Sakalia apoyó para los isleños y confirmó el 43-19 ante Uruguay.

SÍNTESIS:

Uruguay: 15. Rodrigo Silva; 14. Baltazar Amaya, 13. Felipe Arcos Pérez, 12. Andrés Vilaseca (C), 11. Juan Manuel Alonso; 10. Felipe Etcheverry, 9. Tomás Inciarte; 8. Manuel Ardao, 7. Santiago Civetta, 6.Lucas Bianchi; 5. Eric Dosantos, 4. Ignacio Dotti; 3. Ignacio Peculo, 2. Guillermo Pujadas, 1. Mateo Sanguinetti.

Suplentes: 16. Germán Kessler, 17. Juan Echeverría, 18. Reinaldo Piussi, 19. Diego Magno, 20. Felipe Aliaga, 21. Manuel Diana, 22. Santiago Álvarez y 23. Juan Andrés Zucacarino.

Tonga: 15. Afusipa Taumoepeau, 14. Anzelo Tuitavuki, 13. Malakai Fekitoa, 12. George Moala, 11. Solomone Kata, 10. William Havili, 9. Augustine Pulu, 8. Zane Kapeli, 7. Solomone Funaki, 6. Vaea Fifita, 5. Tanginoa Halaifonua, 4. Leva Fifita, 3. Ben Tameifuna, 2. Samiuela Moli, 1. David Lolohea.

Suplentes: 16. Sosefo Sakalia, 17. TauKoloamatangi, 18. Joe Apikotoa, 19. Steve Mafi, 20. Sione Havili, 21. Manu Paea, 22. Otumaka Mausia y 23. Fetuli Paea.

Puntos del primer tiempo: 9´ Try de Solomone Funaki y conversión de William Havili (T), 17´ Try de Vaea Fifita y conversión de William Havili (T), 20´ Try Andrés Vilaseca (U), 26´ Try de Agustine Pulu y conversión de William Havili (T), 33´ Try penal para Uruguay (U), 36´ Try de Afusipa Taumoepeau (T).

Resultado parcial: 26-12

Puntos del segundo tiempo: 57´ Ben Tameifuna (T), 67´ Baltazar Amaya y conversión de Felipe Etcheverry (U), 70´ Fetuli Paea y conversión de Otumaka Mausia (T), 74´ Sakalia (T).

Resultado final: Tonga 43-19

Amarillas: 33´ Ben Tameifuna (T), 48´ George Moala (T), 67´ Zane Kapeli (T).

Rojas: 69´ Juan Manuel Alonso (U)