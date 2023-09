Rugby: Meneses habló tras la derrota ante Italia

Por Nicolás Caiazzo

El entrenador de Los Teros, Esteban Meneses, aseguró que Italia “fue superior” en la caída por

38-17 en Niza por la segunda fecha del Mundial de Francia y aseveró: “Hay que seguir

trabajando”.

“Nos propusimos como objetivo en este Mundial ganarle a Italia y Namibia”, comenzó diciendo

el argentino, y amplió: “Era ambicioso, pero es para lo que nos habíamos preparado”.

“Italia fue mejor que nosotros en la segunda parte, hay que admitirlo. Esto se debe tanto al

mérito de su equipo, que juega bien con la pelota, como a nuestro descenso de rendimiento”,

amplió. “Nos tocaron moralmente y luego físicamente”, dijo con seguridad, refiriéndose a esa

segundo tiempo en el que Uruguay recibió un parcial de 31-0.

“Sigo orgulloso de mis jugadores, de la pasión que demostraron. No pudimos mantener

nuestro nivel desde la primera parte y cometimos errores que no podemos permitirnos

cometer ante un adversario como Italia, un equipo que tiene más experiencia al máximo

nivel”, agregó.

“Hay que recordar los primeros 40 minutos y seguir trabajando. La derrota duele, pero hay que

saber pasar página para conseguir la segunda parte de nuestro objetivo: ganarle a Namibia”,

sentenció Meneses.

Tras el duelo con Italia, que está cinco puestos más arriba en el ranking mundial (12º), Uruguay

(17º) volverá a jugar el miércoles 27 a las 12:45 en Lyon ante Namibia (21º), el rival más débil

del grupo, y cerrará su actuación el jueves 5 de octubre con Nueva Zelanda (4º) también en

Lyon. Con este resultado, Italia es líder con 10 puntos, mientras que Los Teros aún no suman

unidades.

EL RESUMEN

Tras un primer tiempo espectacular, Uruguay terminó cayendo por 38 a 17 frente a Italia en el

Stade de Nice por la Fecha 3 del Grupo A de la Copa del Mundo de Rugby.

Tal como se palpitó en la previa, el primer tiempo mostró a dos equipos aguerridos y

determinados a imponerse en el juego. Con una visible actividad basada en los forwards,

ambos intentaron aprovechar cada oportunidad que los vio con la pelota y el elenco europeo

golpeó primero con un try de Lorenzo Pani a tan solo siete minutos. Sin embargo, la historia

cambió, ya que promediando la primera parte, el conjunto Azzurro se quedó con dos hombres

menos por dos tarjetas amarillas y Uruguay sumó un try penal, igualando el marcador.

Casi sobre los 40′, Los Teros persistieron en una jugada sobre el campo italiano y, con un gran

trabajo ofensivo, lograron atravesar la defensa rival para un gran try contra la bandera por

intermedio de Nicolás Freitas. Antes de irse al descanso, y viendo que podía ser un buen

recurso, Felipe Etcheverry sumó otros tres puntos con un drop fabuloso desde casi la mitad de

la cancha, para que Uruguay se vaya al descanso arriba 17 a 10.

En el complemento, Italia salió con mucha más potencia y contrario a lo que sucedió

anteriormente y fueron ellos quienes aprovecharon con efectividad el hombre menos de

Uruguay, tras la amarilla a Andrés Vilaseca.

Con amplia contundencia, los europeos apoyaron una seguidilla de cuatro tries consecutivos y

sentenciaron el duelo ante unos Teros que nunca bajaron los brazos y siguieron batallando

hasta el final, pero que no pudieron contener a un elenco italiano que se impuso en los

segundos 40 minutos.

El resultado final fue de 38 a 17 a favor del conjunto Azzurro, frente a un Uruguay que cayó

con la frente en alto ante un gran rival. Lo próximo para los dirigidos por Esteban Meneses será

Namibia, en Lyon, el próximo 27 de setiembre.



SÍNTESIS:

ITALIA (38): 1- Danilo Fischetti, 2- Giacomo Nicotera, 3- Marco Riccioni, 4- Niccolo Cannone, 5-

Federico Ruzza, 6- Sebastian Negri, 7- Michele Lamaro (C), 8- Lorenzo Cannone, 9- Alessandro

Garbisi, 10- Tommasso Allan, 11- Montanna Ioane, 12- Paolo Garbisi, 13- Juan Ignacio Brez, 14-

Lorenzo Pani, 15- Ange Capuozzo.

Cambios: Nemer por Pani (temporario), Negri por Zuliani, Garbisi por Fusco, Pettinelli por

Cannone, Fischetti por Nemer, Nicotera por Zani, Allan por Odogwu

Entrenador: Kieran Crowley.

URUGUAY (17): 1- Mateo Sanguinetti, 2- Germán Kessler, 3- Ignacio Péculo, 4- Felipe Aliaga, 5-

Manuel Leindekar, 6- Manuel Ardao, 7- Santiago Civetta, 8- Manuel Diana, 9- Santiago Arata,

10- Felipe Etcheverry, 11- Nicolás Freitas, 12- Andrés Vilaseca (C), 13- Tomás Inciarte, 14-

Gastón Mieres, 15- Baltazar Amaya.

Cambios: Kessler por Pujadas, Péculo por Arbelo, Aliaga por Dotti, Amaya por Berchesi, Arata

por Ormaechea, Freitas por Basso

Entrenador: Esteban Meneses.

Puntos en el primer tiempo: 6′ try de Pani convertido por Allan (Ita), 26′ try penal (Uru), 37′ try

de Freitas convertido por Etcheverry (Uru), 40′ drop de Etcheverry (Uru).

Resultado parcial: Italia 7-17 Uruguay.

Puntos en el segundo tiempo: 46′ try de Lamaro convertido por Allan (Ita), 51′ try de Ioane

convertido por Allan (Ita), 56′ try de Cannone convertido por Allan (Ita), 61′ try de Brex

convertido por Allan (Ita), 70′ penal de Garbisi (Ita)

Resultado final: Italia 38-17 Uruguay.

Amonestados: 26′ Cannone (Ita), 27′ Fischetti (Ita), 43′ Vilaseca (Uru).