Ruben, salteño y ejecutor.

«Era la obligación….»

El delantero tricolor, Ruben Bentancourt, mostró su alegría por la victoria ante Always Ready en la definición por penales para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y aseguró: “En el grupo sabíamos que no había chance de no conseguirla” “Estoy contento por la clasificación que era la obligación que teníamos por delante, por historia, y que además encaramos desde el inicio de la temporada”, dijo el delantero que ingresó en el complemento: “Traté de aportar lo que el equipo necesitaba en ese momento, profundidad, ayudar un poco más a Gonzalo [Carneiro]”. El salteño fue el encargado de rematar el quinto penal de la serie, el que certificó la clasificación, y relató de ese momento: “Tenía mucha confianza, porque más allá que me gusta patearlos, en las prácticas siempre le pido a los arqueros que se queden para seguir trabajándolos. Veía que el golero [de Always Ready] siempre se tiraba a la izquierda, pero justo ante de patear cambié porque me imagine que se iba a tirar cruzado y salió bien”.