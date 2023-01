Ruben «Padilla» González.«Para seguir en Chaná, solo hay que hablarlo»

«Por ahora no hablamos con los directivos, porque algunos de ellos no están en Salto. O sea, el momento aún no se ha dado. Para seguir en Chaná, solo hay que hablarlo, porque ya alguna base quedó del año pasado».

-RUBEN GONZÁLEZ fue el Director Técnico de Chaná en el 2021, cuando el equipo jugó y ascendió de la «C» a la «B». Nunca había sido equipo de la «C».

«Padilla» asumió el rol, modeló un equipo de acuerdo a la necesidad y el «Indio» volvió. En el 2022 alcanzó un puntaje esencial, pero no le dió para avanzar a una liguilla por el segundo ascenso, disputada por Progreso, Tigre, Libertad y Dublín Central. Antes de fin de año y consulta mediante, desde Chaná se fue claro a EL PUEBLO. «De la conformidad con «Padilla» al hecho que pretendemos. Y el hecho es su continuación».