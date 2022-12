Ruben Ferreira y Walter Araújo: ¿el Colegio del sentido común?

Ahí están. Marcelo Izaguirre, Rubén Ferreira, Sebastián Samit, Walter Araujo, Rubén Portela, Mauricio Revuelta, Ricardo González, Jonathan Guglielmone.

Esa es la nómina de los ocho árbitros designados para la doble jornada de mañana en el Parque Dickinson, por la última fecha de la liguilla en la «A».

Algunos con historia personal, si de árbitros centrales se trata. Otros, más expuestos a la condición de asistentes, que no es tema menor. Al Colegio de Jueces no le queda otra: obrar desde el sentido común a la hora de la nominación del árbitro central en cada caso. El sentido común grita a los cuatro vientos que llegó el tiempo de WALTER ARÁUJO, de cara al partido de Universitario-Arsenal. El peso de la personalidad que tiene, a la medida de un juego esencial. Pero, además: ES MERECEDOR de esa chance en los últimos latidos de su trayectoria deportiva. Si de personalidad se trata, RUBEN FERREIRA no es la excepción. ¿Existe otra mejor alternativa para el partido de despegue con Ferro Carril y Ceibal? De lo que no hay dudas: son 180 minutos para árbitros que sobre todo reúnen ESA CONDICIÓN. Habrá que calibrar si el Colegio de Jueces obra sobre la base de la razón más atendible o caso contrario, cae en el desatino que nadie pretende. Hay que ir terminando en paz. El Colegio tendrá demasiado que ver. Y en lo posible, que lo entienda. En lo posible.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-