Rosana Cortazzo es Profesora de Química y representante por el Orden Docente en el

Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación

Pública (ANEP), cargo asumido el 8 de marzo de 2019 tras resultar electa por sus pares.

Estuvo esta semana de visita oficial en nuestra ciudad y dialogó con EL PUEBLO sobre el

motivo de la misma, así como también analizó el momento actual que se vive en la

educación del país en la etapa del retorno a la presencialidad en todos los órdenes de la

Enseñanza.

¿Cuál es el motivo de esta nueva visita a Salto?

La misma se desarrolla en el marco de que hemos vuelto a retomar el trabajo presencial.

Desde que asumimos en el año 2019 la idea de poder estar en contacto con los docentes,

y por lo tanto con los distintos Institutos de Formación en Educación que hay en todos los

departamentos del país a lo largo y ancho, siempre ha sido una preocupación de quienes

representamos a los docentes, pero ahora volviendo a retomar un poco la normalidad

previa a la pandemia, y por eso estuvimos de visita ayer en el Centro Regional de

Profesores del Litoral en el horario en que los compañeros coordinan habitualmente allí.

No pudimos coordinar que hoy también fuera el día de coordinación en el Instituto de

Formando Docente, pero como acá también hay obras y algunos arreglos, queríamos estar

en contacto con el equipo de Dirección y con algunos docentes que seguramente nos

vamos a encontrar en un rato.

¿Cómo ha afectado estos dos años de pandemia a la formación docente?

Dado que tenemos un trabajo desarrollado hace un buen tiempo en relación con CFI

Ceibal, teníamos sistemas de video conferencias, máquinas para nuestros estudiantes a

partir de tercer y cuarto año, el uso de plataformas educativas como CREA. Es decir, era

un proceso que tenía un impacto relativo en el quehacer educativo en condiciones

normales y que fue un soporte que permitió desarrollarlo. De todas maneras, pasado ya

dos años, vemos las limitaciones de toda una virtualización del trabajo porque la

enseñanza en la formación de grado, y sobre todo en carreras como las de docentes y

educadores donde lo socio educativo, lo socio comunitario es clave, requieren de espacios

de trabajo presencial. Por eso estamos de algún modo contentos de poder retomar en

este año esas características de trabajo.

Sin duda que la virtualidad en la educación en todos los niveles permitió que no se

frenara el año lectivo, pero ¿se tuvo que bajar el rendimiento académico para tratar de

contemplar ciertos desniveles operativos?

En principio no es que haya bajado la exigencia, el problema es que las condiciones de

vida, tanto para estudiantes como para docentes, a veces no permitieron una continuidad,

una conectividad. De hecho, nosotros habíamos solicitado a Ceibal la posibilidad de tener

más máquinas en préstamo, que nosotros llamamos préstamos de biblioteca para

estudiantes que pudieran venir al Instituto y llevarse por unas horas o por unos días una

máquina para resolver algún inconveniente, porque a veces en la familia había dos o tres

personas que tenían que usar los dispositivos, los espacios familiares no siempre son los

adecuados o aptos. Por eso también se vieron resentidos algunos aspectos, sobre todo la

práctica docente, los espacios de práctica se vieron resentidos. Por eso ahora tenemos

que retomar y ver cómo reforzar algunos componentes que no fueron atendidos de la

manera que deberían haberse atendido en estos años anteriores.

La pandemia y la virtualidad llevaron a que exista cierto grado de deserción entre

estudiantes. ¿Se espera entonces retomar la presencialidad con fuerza en este tiempo?

Sí. Nosotros, Formación en Educación desde hace muchos años a la fecha se viene

incrementando. Si me pongo en un lugar como el año 2017, nosotros teníamos veintitrés

mil alumnos. Hoy tenemos casi treinta y cuatro mil alumnos en todo el país en las cinco

carreras que ofrecemos. Formación en Educación de manera constante ha aumentado su

matrícula. El año pasado en particular, tuvimos un pico muy alto de matrícula, no tanto

para nuevas inscripciones sino para reinscripciones porque las condiciones de vida sociales

y económicas hace que a veces algunos estudiantes que en algún momento se retiraron,

retornen a finalizar sus formaciones, y también condiciones de falta de trabajo a veces

hace que estudiantes retornen a terminar su formación. Y, por otro lado, la posibilidad de

facilitar algunos mecanismos de estudio que a veces con horarios tan extensos la

presencialidad no se lo permitían.

Este año la matrícula tuvo un pequeño descenso, es decir, como que se estabilizó con

respecto a ese incremento bastante importante que había tenido en el 2021, pero

nosotros seguimos siendo, y lo digo para comparar con otras instituciones terciarias, como

es la Universidad de la República, nosotros tenemos casi el cincuenta por ciento de la

matrícula inicial que tuvo la Universidad de la República el año pasado, por ejemplo. Es

decir, que la opción de formarse como docente y educadores sigue siendo una opción

muy válida para muchos jóvenes y adultos en nuestro país.

Este martes ANEP comenzó a mostrar algunos aspectos sobre dónde pasará la reforma

educativa tan anunciada, ¿cómo analizan los docentes estos cambios propuestos?

Hay una vieja discusión que creo que la actual administración nuevamente pone como el

centro de la transformación curricular, cuando sabemos, y las experiencias nos muestran a

lo largo de la historia, pero también en nuestro país, que cambiar un currículum no es

condición per sé para que cambien las condiciones de enseñanza. Es decir, esa no es la

variable necesariamente a considerar. Por eso, a veces a nosotros nos preocupa que todo

el énfasis se ponga en eso y no se pongan en otros aspectos. Por ejemplo, la organización

del trabajo docente, la organización académica y la formación continua de docentes y

educadores, las características de las instituciones y la organización institucional, porque

esos son todos componentes que permiten también mejores condiciones de enseñanza y

de aprendizaje.

La transformación curricular que ANEP está proponiendo es para el sistema obligatorio.

Formación en Educación de algún modo está un poquito al costado de esa vía porque en

realidad también ANEP dice que para eso también se requiere una formación de grado o

una formación inicial que pueda permitir luego trabajar con ese currículum que se está

poniendo en práctica.

Lo que también creemos es que no es saludable los procesos por el cual se habilita la

participación de los docentes. La Asamblea Técnico Docente (ATD) que habrá este jueves,

en principio Formación en Educación la había pedido a principios de marzo. CODICEN de

manera intempestiva e impositiva definió que todos los subsistemas tuvieran ATD este

jueves, con la imposibilidad de organizar para las ATD de Secundaria, de Primaria y de UTU

con el tiempo suficiente. Y, además, porque nos obliga a los docentes, que por lo general

trabajamos en más de un ámbito, a elegir un lugar donde participar. Creemos que para

que también esa discusión pueda ser amplia y se retroalimente de las visiones de los

docentes, requiere los tiempos y los espacios para que eso se pueda dar.

¿Cuáles son los principales aspectos o problemática que hay que atender desde la

visión de los docentes?

No quiero dejar pasar esta instancia sin comentarle algo. Formación en Educación hoy

está en una encrucijada, porque la Ley de Urgente Consideración (LUC) en su artículo 198

plantea un procedimiento de reconocimiento de nuestras carreras con titulación

universitaria, y recientemente, ahora sobre fines de marzo, el Ministerio de Educación y

Cultura sacó una nueva resolución que dice cómo debemos presentarnos. Es decir, le

determina a la ANEP y al CFE qué currículum, qué tipo de docentes y con qué formato

tiene que darse.

Es decir, hay una vulneración de la autonomía técnica de la ANEP a partir de esa

resolución que pone en un lugar muy incómodo a Formación en Educación para ver cómo

se acopla o no, porque en lo personal creo que no podríamos acoplarnos a esa propuesta

del Ministerio de Educación y Cultura para la Formación en Educación. Con una mirada

externa que parecería mostrar como que esto es un beneficio para los docentes, porque

nuestro título tendría carácter universitario, pero en realidad, en el adentro, en las

instituciones, no se está promoviendo ningún cambio que genere universitarización de

nuestra formación, o que profundice la universitarización de nuestra formación.

Entonces, nosotros, más allá de la transformación curricular, ese es el debate central que

hoy tenemos, porque si nosotros nos fragmentamos, algunas carreras se reconocen, pero

otras no, algunos egresados pueden tener la titulación o no, esta organización de un

sistema nacional de Formación en Educación queda en tela de juicio, de algún modo

queda comprometido a partir de estas acciones. Por eso, desde el punto de vista docente,

esta situación es como la más acuciante de tratar de analizar y resolver.

