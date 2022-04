Rosalino Sosa, en la primera noche de ASEF. «Los sistemas son buenos, ¿pero qué pasa si no tenes jugadores?»

Ocurrió el jueves a la noche en el Polideportivo de Plaza de Deportes, cuando la Asociación Salteña de Entrenadores de Fútbol impulsó un primer encuentro, esta vez con carácter abierto, para escuchar al primer disertante en el calendario: Rosalino Sosa. Se trata de un DT de «la vieja guardia», que viene de tiempo, pero con un aspecto no menor en él: cultivar el conocimiento desde las renovaciones que se plantean, sobre todo en cuanto a tácticas en el fútbol.



Mientras no parece ser tan concluyente la tesis de algunos, respecto a que «en el fútbol, ya está todo inventado», Directores Técnicos que asistieron en un número aceptable, «aunque siempre se espera una asistencia mayor», desde el decir del presidente de ASEF, Roberto Banega. De lo que no hay dudas es que «principio quieren las cosas» y lo sucedido el jueves a la noche, implica un relanzamiento de un objetivo pasado y desudado en los últimos años: instancias de intercambios entre los DT del medio, sobre cuestiones básicas que hacen al juego. En un determinado momento Rosalino admitió que «todos los sistemas son buenos y ninguno es malo. ¿Pero qué pasa si no tenés jugadores para la aplicación de ese sistema? A veces la característica del jugador que tengamos a mano, repercute en el sistema. Porque además no todos son adaptables a determinadas figuras tácticas».

LOS TIEMPOS CLAVES

En los años 70 y principio de los 80, Rosalino Sosa fue jugador de fútbol, pasando por Chaná, River Plate y Deportivo Artigas. Volante de armado y con sentido de llegada, más un items a su favor: la certeza en el pase. Cuestión de estética también en aquel Rosalino jugador, a la hora del manejo de pelota y de la decisión normalmente en corto. Rosalino era así. Después, el acceso a esta condición de Director Técnico y ese énfasis puesto en la etapa en que el jugador va acumulando o no conceptos y ejercitación de los mismos, «porque entre los 13 y 15 años se van descubriendo sus posibilidades y no todos llegan a Primera División, reconociendo aquellas aptitudes que deben ser básicas. Por eso hay que trabajar la técnica». Para los entrenadores que asistieron fue una «retroalimentación del todo», mientras una preocupación igualmente parece estar planteada: los pocos meses que en Salto se juega al fútbol por parte de algunas categorías. Jugadores que pueden pasar más de medio año, sin tocar a la pelota y sin ser partícipes de un torneo impulsado por la Liga. «Por un lado se plantea el fin de sacar niños y adolescentes de la calle a través del deporte, pero después este contrasentido que significa jugar tan poco»

«Nosotros técnicos, actores al margen de las decisiones»

Este 2022 que va transcurriendo, implica una variante sustantiva en los calendarios de disputa de la Liga Salteña de Fútbol, buscándose que «durante todo el año tengamos fútbol». En el caso de la «A», recién la actividad se iniciará en agosto. Cabe puntualizarse que la liguilla en la temporada 2021 finalizó en diciembre, pero algunos equipos dejaron definitivamente de jugar, al comienzo de la segunda quincena de noviembre. Para algunos socios de ASEF, «nosotros técnicos, somos después de todo, actores del fútbol, pero sin embargo estamos al margen de las decisiones. No podríamos descartar que en el futuro elevemos un proyecto a la Liga, basado en la concepción que tenemos, con respecto a la continuidad de quienes son parte del juego y lo que quieren….es jugar. Los técnicos tendríamos que sumar nuestro aporte. Entonces aportemos también a ese nivel. No quedarnos en la bronca hacia la Liga por la forma en que está planteado el calendario, sino que la suma nuestra implique alguna solución». El propio presidente de la Asociación Salteña de Entrenadores de Fútbol, se afinca en un pensamiento: «si hay un problema, vayamos por la solución. Pero evitar que el problema nos gane, nos vulnere la iniciativa»

Es la ley escrita para que jueguen al fútbol.

Años atrás a nivel gubernamental se analizó la problemática: jóvenes imposibilitados de participar en partidos de fútbol, porque coincide en los horarios con aquellos vinculados al centro educativo al que concurren. El hecho es que desde los clubes se tramite la habilitación para que a través de una nota elevada al centro de enseñanza secundaria correspondiente, se disponga un cambio de horario para que ese adolescente pueda desarrollar la práctica deportiva. Se trata de una ley en su momento aprobada y que tiene vigencia. El hecho es que en Salto también, algunos clubes no contemplan ese tipo de protocolo, para que la superposición de los horarios no termine ganando la partida. Ante situaciones como estas, no queda menos que pensar: la inexistencia de vínculo entre la dirigencia del club y la familia del jugador. Lo que es posible, no se capitaliza. Mientras una realidad surge de hecho: futbolistas adolescentes abandonando la práctica de este deporte. Y se admite, que no son pocos.