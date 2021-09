Rony: el creyente…

«Todo aquello fue complicado. Porque nosotros fuimos de los primeros planteles que comenzamos a entrenar, antes de mandarse a parar todo como consecuencia de la pandemia. Fue como quedar de manos vacías. Y veníamos bien. Fuertes, sabiendo cómo se planteaba esta situación. En alguna medida, ahí fuimos entrando a creer en los que éramos parte de Gladiador».

-Ya tenían algunas ausencias.

«Sabíamos que con Dany Miranda no contábamos, y que Jorge Fleitas primero y el «Pato» Conti después se fueron a Salto Fútbol Club. Pero cuando me preguntaban por los ausentes, yo les ponía el acento en los que estaban. En ellos tenía que creer».

-Antes del partido contra Nacional, por ejemplo, lo viste en directo. ¿Sos de espiar, siempre y cuando se pueda?

«Sin dudas. No hacerlo sería dar ventajas. El equipo de uno no juega solo, hay un rival que propone y que puede comprometer. Es una manera de no «rifarse». Tenes algunos conceptos sobre los cuales el rival se maneja. Como tuve la chance de verlo a Nacional, me fui del estadio con determinadas ideas»

El creyente de RONY GUZMÁN COSTA, siente que el equilibrio en lo que dice es cosa vital, para evitar caer en el facilismo del elogio desmedido, por estos seis puntos en la tabla que lo coronan como puntero exclusivo.

Ahí está su Gladiador, el que en los dos partidos le sacó el jugo a las aptitudes propias y a los descontroles del rival.

«Hay que fijarse además en el modelo de campeonato que tenemos este año. Más corto en fechas y cada uno si se puede, hay que aprovechar. Nosotros estamos en la línea de arriesgar todo lo que sea posible, porque si vamos en las primeras fechas, ¿qué mejor qué plantear una determinada imagen?»

-Tres equipos de primera línea, jugando en el Campeonato de OFI. ¿Beneficio para ustedes? Es decir, para los equipos que tienen solo una competencia….

«A veces puede ser relativo, porque si esos equipos les dan chance a futbolistas juveniles, es la posibilidad de mostrarse. No creer tampoco que la ausencia de la mayoría de los titulares les quita chance en un partido».

-Tener la vara lo más arriba posible.

«Sobre todo, convencernos de lo que Gladiador puede».

-La mayoría de los técnicos, terminan en la misma sintonía, «porque esto es partido a partido».

«Sucede que es así. Después de dos partidos jugados, uno no sabe hasta dónde puede llegar. Pero arrancar ganando, es crear aspectos a favor del grupo y eso suma siempre. No siempre ganar significa que todo se hizo bien. A eso también lo tenemos claro»

La creencia en Gladiador.

El del Rony DT, desde la conciencia abierta.

O desde el sentir que expone midiéndose, «porque tampoco es del caso «rifarse».

De costa a costa. Y no hay caso.

Derecho de la apuesta no le falta.

A un creyente…tan solo como él….

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-