Rony Costa y Junior Aliberti: será noche de batalla táctica

Con Nacional y Gladiador desde las 20.30 en el estadio

De los seis partidos que se encuadran en la fecha, solamente tres. O el 50% de los partidos a escena y los restantes esperan. No queda otra. Hay que tener en cuenta el compromiso de Ferro, Universitario y Ceibal con la disputa del Torneo de OFI, por lo tanto, que se planteen estas situaciones, es cosa inevitable. El hecho es que la tercera fecha se echa a andar esta noche y el aliento es válido, porque juegan Gladiador y Nacional. No son solo los jugadores en cancha, es que la batalla táctica surgirá desde dos razones influyentes y no menores: Rony Guzmán Costa en Gladiador y Franco Juniors Aliberti en Nacional. Son detallistas. Tienden a capitalizar la cuestión propia, pero no eluden un segundo imperativo: herir al rival en función de declives que pueden aparecer. En definitiva, sacarle al error del oponente.

La sensación que Gladiador tiene relativa cuota de llegada y que Nacional aún, dista de proponer lo que Junior pretende, mientras el ascenso de juveniles, suman a la nueva proyección. Dos empates tricolores, elocuencia del que está a mitad de camino. Gladiador no traiciona la memoria y sabe que le ganó a Salto Nuevo de arranque.

Mandan las especulaciones, porque las certezas no son las que abundan en medio de esa batalla táctica desde Rony Guzmán Costa y Franco Junior Aliberti. No se apartan de la misión de querer la evolución un poco más… ¿pero ¿cuánto tanto más?

A LA HORA DE JUGAR

Sábado 18 de setiembre.

Campeonato Apertura. Divisional «A», «José Luis Sabarrós».

Inicio de la tercera fecha.

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

NACIONAL vs GLADIADOR.

Árbitro central: Marcelo Izaguirre. Asistentes: Fernando Samit y Carlos Gómez.

Precio de las entradas: damas y caballeros desde 12 años en adelante, 150 pesos.