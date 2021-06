Cristian Pintos, el delegado

Cuando la selección salteña de mayores reavivó el camino que lo conduciría finalmente a la consagración en la tarde del domingo 25 de octubre de 2020, Jorge Noboa había convocado a Roger Galeano de El Tanque. Pero no más de un par de semanas su estadía en la selección. Dicen que no se adaptó al grupo y entonces se fue. Hasta sumarse a un equipo de la Liga Comercial que terminó incluso, siendo el campeón.

De un par de días a esta parte, un apunte comenzó a circular en el entorno de El Tanque: el equipo que jugará en Primera División, no incluiría al volante goleador.

Las especulaciones que no faltaron, en medio de una situación dominada por el silencio en la sede, porque ninguna categoría es parte de retorno alguno. Sin embargo, en EL PUEBLO no faltó el pronunciamiento de Cristian Pintos, el delegado. Porque además es de los que tiene más llegada con el jugador. Y entonces para asegurar, «porque lo que se dice no tiene sentido: Roger Galeano no se va de El Tanque. Si el Campeonato Salteño se juega, será uno más en el plantel».