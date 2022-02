Rodrigo Nicolás González necesita de la respuesta solidaria de Salto

Amigos y conocidos principalmente de mi medio rural querido. Hoy les pido tengan en oracion a mi ex alumno de Puntas de Cañas Rodrigo González Machado, hijo de una querida famila. Sorpresivamente le diagnosticaron Leucemia, está internado en el hospital y esperando traslado a Montevideo el cual está muy demorado. No sé cuáles son las razones; dicen que no hay camas en la capital.

Hoy lanzamos una rifa para colaborar, ya entregue algunas libretas a personas allegadas Silvina Diaz , Florencia Machado… Otras les estaran llegando entre mañana y el correr de la semana . Muchas gracias” – Este pedido angustiante figura en el muro de Facebook de Leslie Yanire Montero Sanguinet, quien fuera docente de Rodrigo en la Escuela 104 del mencionado paraje.



Rodrigo necesita imperiosamente ser trasladado a la capital del país, ya que en estos días le fue diagnosticada leucemia aguda.

Quienes estén interesados en hacer una donación o adquirir la rifa colaboración comunicarse con Leslie Montero – celular 099964316.

Rodrigo Nicolás González Machado, 18 años oriundo de la localidad de Puntas de Cañas e hizo la escolaridad completa en la Escuela N°104 de esa localidad. Actualmente no está estudiando.

Con respecto a su problemática de salud, Leslie compartió a la redacción de EL PUEBLO lo siguiente: “Lo trajeron primero a Valentín por un dolor lumbar y luego se regresó a la casa y amaneció sin poder caminar. No siente las piernas. Realmente nos desespera la situación.Y aún no hay movimiento de traslado. Esperamos que en breve haya una resolución favorable” – expresó la docente.

Vale destacar que Puntas de Cañas está a 126 km de la ciudad de Salto yendo por Ruta Jones.