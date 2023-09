Rodolfo Germano, “Salto en Movimiento”

“Pedimos cambiar las reglas de juego para que podamos sobrevivir”

El tiempo transcurre y no se notan avances en la economía local. Comercios que cierran, trabajadores que pasan a seguro de paro o directamente son despedidos. Otros emprendedores abren sus puertas en distintos rubros con la expectativa que cambie la pisada. Sin embargo, la situación del vecino país se sigue agudizando, llevando a que la diferencia de precios sigan marcando el camino de miles de salteños que cruzan el puente. Ante esto, recientemente el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, sostuvo que “la gente en lo inmediato quiere aprovechar esa ventaja de precios pero al final se está pegando un tiro en el pie porque eso va a afectar el trabajo de sus propios familiares, amigos, vecinos”. Sobre el particular fue consultado Rodolfo Germano, referente de un “Salto en Movimiento”.

“Es lo que venimos diciendo hace dos años”, comenzó diciendo Germano, “no saben cómo se vive en la frontera, no conocen nuestra idiosincrasia. Venimos intentando que nos escuchen desde hace dos años a través del Ministerio de Economía, de Secretaría de Presidencia de la República y ahora lo dice el Ministro de Trabajo. De acuerdo a esto, no saben cómo se vive acá. Cómo nos van a decir que darnos un tiro en el pie es cruzar a Concordia si nacimos cruzando a Concordia, es una cosa de lo más natural. Lo que hay que hacer es ordenar la casa. ¿Cómo? Se lo estamos proponiendo desde hace más de dos años, a través de la micro importación, a través de la ley que haga que la diferencia de la nafta no sea más del 20%, para que este desorden que hay ahora que va a destruir al comercio de Salto que es el mayor empleador, no pase”.

“Entonces, si no tenés propuestas y demostrás incapacidad pero tampoco nos escuchás, porque los que vivimos acá podemos proponer y llevar adelante algo sin estar pidiendo plata, porque no pedimos subsidios de ninguna especie, lo que pedimos es cambiar las reglas de juego para que podamos sobrevivir a este tipo de situación”.

“¿Por qué no nos escuchan? Creo que la principal causa es porque nosotros, a través de lo que estamos solicitando, desmonopolizaríamos la importación de determinados productos que hoy lo tienen empresas con nombre y apellido que no tienen competencia, relacionados con los grandes importadores. Pero esto va bastante más allá de este gobierno, se trata de algo instaurado desde hace muchos años. Tenés al LATU como una barrera para inscribir determinadas empresas que puedan llegar a competir en un tipo de producto, como por ejemplo la pasta de dientes, que es la misma que entra a Argentina y que entra costando tres veces más a Uruguay, más allá de los impuestos y el tema logístico que para ellos es más barato que para nosotros, más allá de eso, la diferencia de precios es abismal. No se entiende. Sólo y únicamente se puede entender cuando uno va para atrás, hasta el ingreso de esa mercadería y ve que hay una sola empresa que es la que importa, y a través de trabas y más trabas históricas, algo que también aduce al centralismo que hay y que hubo toda la vida en este país, que es un embudo que va todo a Montevideo, y desde ahí entra todo lo que viene para acá, o sea que todo pasa por allí, ese centralismo hace que como uruguayos, no tengamos la posibilidad que a través de la competencia, nos abaraten los productos de la canasta básica, que es lo que estamos solicitando”.

“La solución al problema que puntualmente tenemos hoy con Argentina no es trabar un puente, no es decirle a la gente que te estás pegando un tiro en el pie. Es cambiar las condiciones para que de este lado tengamos más o menos el mismo costo en la canasta básica y en el combustible para que no crucemos, y el salteño va a estar agradecido porque le vas a estar ahorrando las dos, tres o cinco horas de cola que tiene que hacer, pero que igualmente por la diferencia de precios hace que vayamos todos”.

Respecto al descuento que se realiza del IMESI, Germano recordó que “a partir del 1° de junio aumentó al 40% el descuento del IMESI, en junio particularmente aumentó el mercado un 15% en la venta de nafta. En julio, por ser un mes de vacaciones y no haber clases, siempre es un mes malo, cayó la venta, se desmoronó. Lo que podría haber subido en agosto, pero vino las PASO en Argentina y el dólar explotó, o sea que para nosotros quedó todo mucho más barato aún, y volvimos a lo que estábamos vendiendo en mayo en tema combustible en Salto. Es paupérrimo, y ahora sí que está afectando tanto el seguro de paro como despidos”.

“Salto en Movimiento nace un año antes de que abran el puente avisándole al Poder Ejecutivo que esto podía suceder, nació tratando de cuidar el empleo formalmente establecido en Salto. Más allá de la cantidad de personas, son compañeros con nombre y apellido que van quedando por el camino, y lo peor, es que hay mucho tiempo por delante en el que no van a encontrar trabajo porque la situación en Argentina no va a cambiar”, concluyó.