Rodolfo Aguirre después de la ilusión condenada en Nacional

«No le disparo a la palabra fracaso»

«Cuando uno asume un compromiso, y es porque está planteado un objetivo, No solo la suma del resultado que uno espera, sino la ilusión que también está en juego. Cuando llego a Nacional, sabiendo que desde el 2015 el equipo no es Campeón Salteño y lo primero que había que apuntar como fin, era el ingreso a la liguilla. Ahora que no entramos, ¿alguien piensa que no me duele? Me duele además por los que creyeron en Nacional y por mi madre, porque ella es hincha de siempre. Para ella yo quería una alegría y no esto que pasó. Nunca me bajé de esa ilusión, porque la tuve hasta el final»

**************

Cabría suponer que en Nacional no cayó en gracia la eliminación, cuando Arsenal fue dando vuelta la historia hasta alcanzar el 3 a 1 definitivo. Había razones sólidas para creer en un avance a la liguilla, sobre todo porque en el mano a mano de ida fue victoria 2 a 0. Siete días después se alteró todo.

Trancó el destino.

Cayó la ambición de lo posible.

Mientras RODOLFO AGUIRRE no se expuso al ocultamiento. Después de todo, el «Lolo» para dar la cara, no necesita pedir permiso.

*************

«No hablamos con los dirigentes de Nacional al paso de estos días. No sé si hablaremos. Por lo tanto, no puedo tener un cálculo a mano sobre lo que puede pasar el año que viene. Si esto termina aquí o es posible la continuidad,

No le disparo a la palabra fracaso. No me asusta. Esa palabra está asociada al fútbol. Agarré al plantel en un momento incómodo, porque en ese momento la tabla no mentía. Estábamos complicados. Fuimos despertando y peleamos por el ingreso a la liguilla. No se dio pero lo buscamos, no puedo decir que mis jugadores no tuvieron entrega y quisieron lo mejor. Esto es fútbol y esto puede pasar. Se lo que dimos y lo que nos faltó. Hago mi evaluación.

Los posteriores fueron días difíciles, noches complicadas. Hay cosas que dan vueltas en uno. Lo que pasó no es para sacárselo de la cabeza de un día para el otro. Por lo menos, yo no soy así».