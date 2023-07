Rodó pagó pero no puede jugar

-Cada club de la Divisional «C» tiene el compromiso de la venta de un determinado número de entradas, como cuestión básica para contemplar el presupuesto. Ese monto tiene que ser derivado a las arcas de la Divisional antes de la sesión siguiente a cada etapa, en este caso hay que hablar de los días miércoles. Por razones de fuerza mayor, Rodó no pudo efectivizar el dinero en tiempo y forma, por lo que no s ele fijó el partido pactado ante Peñarol en cancha de Universitario, para este sábado.La entidad de la avebnida ya desembolsó el dinero, pero admitió que no contempló lo que en la «C» es norma. Por lo tanto, sin complicaciones, Rodó volverá en la próxima secuencia. Semanas atrás, Paso del Bote pasó por la misma situación. En el caso de Rodó solicitó las disculpas del caso a neutrales y delegados de los clubes, frente al hecho aludido.+