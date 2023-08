Rochet ataja yCantera golea

La Conmebol dio a conocer el equipo ideal de la semana en Copa Libertadores el cual está integrado por dos uruguayos: Sergio Rochet y Maximiliano Cantera. Rochet, fue figura en la caída de Inter de Porto Alegre por 2-1 ante River Plate en el Monumental, con atajadas que evitaron una diferencia mayor. Esto fue tan así, que Martín Demichelis, entrenador de los millonarios, tras el encuentro declaró: “acá hubo un solo culpable de que River no haya metido el tercero ni el cuarto, que fue el arquero”. El otro celeste fue Maximiliano Cantera, que debutó en el Atlético Nacional de Colombia que derrotó por 4-2 a Racing en tierras cafeteras. El ex Deportivo Maldonado, ingresó a los 59’ por Brahian Palacios y anotó por duplicado a los 83’ y 90’+5’ para sacar una buena diferencia pensando en la revancha. El once elegido: Sergio Rochet, Samuel Xavier (Fluminense), Cristian Zapata (Atlético Nacional), Gonzalo Piovi (Racing), Diego Bejerano (Bolivar), Maximiliano Cantera (Atlético Nacional), Raphael Veiga (Palmeiras), Bruno Henrique (Flamengo), Ronnie Fernández (Bolivar), Juan Danilo Santacruz (Deportivo Pereira) y Pablo Solari (River Plate).