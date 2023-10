Rocha perdió 1-0; por lomenos Durazno empató

Se va prolongando la disputa de la liguilla a nivel de la Primera División Amateur, con suma de diez equipos en total. Se jugó la sext fecha, con Cooper ganando otra vez para liderar en las dos tablas. La búsqueda de ascensos a la Segunda División Profesional. Dos equipos del Interior como parte de la instancia. Rocha perdió y Durazno. Ningún equipo del Litoral por ejemplo, alcanzó la condición de liguilleros, entre otros Salto Fútbol Club. Igual destino adverso para Artigas y Paysandú. De los resultados a las clasificaciones en cada tabla.

********

LIGUILLA- SEXTA FECHA

Cooper 3:2 Platense

Parque Palermo. Juez: Ignacio González.

Goles: 1’ Martín Mederos (P), 16’ Gonzalo Sena (C), 30’ Martín Mederos (P), 58′ Luciano Bernasconi (C), 89′ Lucas Vignone (C).

Colón 2:0 Basáñez

Central Español 1:0 Rocha

Villa Española 2:1 Deportivo Italia

Durazno 1:1 Bella Italia

*******

EN LA TABLA DE LA LIGUILLA

Colón 12, Cooper 12, Central Español 11, Bella Italia 10, Rocha 8, Villa Española 8, Basáñez 7, Durazno 7, Platense 4, Deportivo Italiano 3.

TABLA ANUAL

Cooper 38, Colón 36, Basáñez 31, Sportivo Bella Italia 31, Rocha 30, Central Español 28, Villa Española 27, Durazno 25, Deportivo Italiano 21, Platense 19.