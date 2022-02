Roberto Lucero. La pasión por la radio y el teatro no saben de jubilaciones

Su voz sonaba todos los mediodías en miles de hogares salteños y de la región, a la hora del Informativo, después de «la Marchita», y de la presentación del compañero de tareas de ocasión. Y es que Roberto Ignacio Lucero Bertiz estuvo muchísimos años en Radio Salto, en el Informativo Central, en su programa cultural de las «cinco de la tarde», y en Perlas Musicales, pasando la hora 19.



Y si bien ha sido un locutor y conductor reconocido en nuestro medio, además de informativista, Roberto Lucero ha sido, y es, un cultor de las artes. Bailarín de folklore, actor de teatro, cantor de carnaval, escritor en ocasión de recopilar las obras de Víctor Lima.

Por años fue Maestro de Ceremonia de los Concursos de Murgas en Parque Harriague. Propietario de muchísimas anécdotas, vivencias, que luego ha sabido volcarlas en programas radiales.

En los últimos años revistó en el Departamento de Cultura de la Intendencia de Salto, y como parte del mismo, se sumó al programa «Mirada Salto» de la Repetidora de Radio Uruguay (SODRE) que conduce Estela Gauthier y que también integran Alberto Chiriff como panelista y Joaquín Derregibus en controles técnicos.

El arte y la radio han sido las dos pasiones de su vida y es muy difícil separar una cosa de otra para quienes conocen en profundidad a Roberto Lucero, porque a la hora de trabajar en radio, su aporte cultural siempre ha estado presente, y a la hora de entregarse a las artes, siempre ha sido un poco «el artista con voz de radio».

Hoy, en el inicio del año 2022, Roberto Lucero ha comenzado una nueva etapa en su vida. Después de décadas en radio, y en el arte, se ha jubilado. Confiesa que aún vive con esa extraña sensación de «pasivo-activo», pero que disfruta el momento.

En el programa de este viernes de «Mirada Salto», que como todos los viernes es dedicado a la cultura y a los artistas salteños, Roberto Lucero, charló largamente, de la radio, de las artes y de su jubilación…

«Me jubilé, creo que ya cumplí una etapa de muchos años de trabajo, y bueno, está, quería evadirme un poco de toda la rutina y esas cosas. No quiere decir que vaya a dejar la radio, la radio en general, porque en definitiva la radio es mi vida», comienza diciendo nuestro entrevistado, y agrega, «comencé a trabajar en radio a los 19 años en Radio Salto. Yo de «rostro» porque nunca estudié locución o algo por estilo. Yo estaba trabajando en una discoteca que se llamaba Saravá, en la planta alta del Cine Sarandí, en calle Sarandí. Yo trabajaba de portero, y el disc jockey era Dante Echeverría que trabajaba en Radio Salto. Un día le dije, Dante, yo tengo ganas de hacer en radio, y él me respondió; «andá a Radio Salto, y hablá con Julio Pierri», – que era el Director y el informativista, tremenda voz, era impresionante, con decirte que lo quisieron llevar de la BBC de Londres y no quiso ir». Roberto se entusiasma, hace una breve pausa y sigue recordando…

«Fui a la radio a hablar, me atendió Pierri, le expliqué, me llevó hacer una prueba en una cabina, me dio unos textos para leer, grabé, y me dijo que los iba a escuchar y que después me llamaba. A los pocos días me llamó, me dijo que había escuchado, «así que le gusta la radio, así que quiere trabajar?», le dije que si, y él me dice…bueno, esta noche empieza….En esa época Ricardo González Vetey trabajaba en la noche. Ricardo me enseñó a manejar la consola». Comentó que en esos comienzos, la radio era toda una artesanía».

NUEVE MESES, Y A MONTEVIDEO A TENTAR FORTUNA

Cuenta que trabajó nueve meses como locutor operador, y que un día, quiso irse a Montevideo, a trabajar en radio.

Sonríe y apunta que recorrió varias emisoras capitalinas ofreciéndose como locutor. Nos dice que una muy querida amiga, Mariela Lujambio lo recibió, hacia base en su casa, daba el teléfono de ella en las entrevistas, «un día, en la calle me encontró el novio de Mariela y a los gritos me decía, Roberto te llamaron de Radio Sarandí, y me fui corriendo para allí. Radio Sarandí era por ese entonces, y lo es hoy, una de las radios más importantes de Montevideo. Fui, en esa época estaba al lado de Canal 12. Mirtha Acevedo que era la Jefa de Locutores, me recibió, estaba el actor Jorge Cazet que estuvo en Decalegrón, un tipazo. Me hicieron una prueba me dijeron que fuera al otro día, fui, y me dijeron, mirá, lamentablemente no es la voz que estamos buscando, pero, si te interesa y está buscando trabajo, te podemos ofrecer un trabajo de operador, dije que si. Empecé como operador. Estuve dos años, me volví para Salto, fui para Radio Salto , me tomaron otra vez. Con el tiempo Julio Pierri se jubiló y yo quedé solo al frente del Informativo. Estuve muchos años, generaciones de Salto crecieron escuchando mi voz. Estuve en Radio Salto hasta que asumió Andrés Lima la Intendencia por primera vez, que me invitaron a integrar el equipo de prensa.

Lucero sigue recordando sus años radiales, y nos dice, «otro de los sueños cumplidos fue que yo desde guri me gustaba escuchar Perlas Musicales de Radio Salto, siempre me encantó la música clásica. Y un día, en la radio, me pidieron que hiciera ese programa. Perlas Musicales la condujo Julio Pierri hasta que se jubiló. Fue una experiencia gratificante, difundir la música que me gustaba».

EL TEATRO,

Roberto Lucero recuerda que comenzó a hacer teatro en el Liceo Piloto. En la primera obra que participó fue «Los Cachorro del león. «ahí debute, después vino un taller de teatro con Elena Zuasti y Juan Jones. Fuimos con Silvia Coronel, mi prima. Después ya formamos un grupo, luego vinieron otras obras. Con el tiempo actué dirigido por Héctor Manuel Vidal, y hacia la Asistencia de Director, aprendí muchísimo con Vidal. Después con Ruben Pereira hicimos varias obras infantiles, muy exitosa».

Roberto comenta que tiene una obra en carpeta de su autoría, un unipersonal, que es para un personaje femenino y lo he hablado hace mucho tiempo con Mariel Blanc.

LAS MURGAS

Otra de las pasiones de Roberto fue el carnaval, «fui uno de los fundadores de la murga Falta la Papa», murga en la que actuó dos años.

LAS DANZAS FOLKLORES

Las danzas folklóricas también lo tuvieron como un entusiasta bailarín. Integró el conjunto Ibirapitá, con Eduardo Piñeyro…

La charla, jugosa, dinámica, con muchos temas por tratar todavía de la larga y sustanciosa vida de nuestro entrevistado, de pronto se escuchó eso tantas veces dicho» como el tiempo es tirano en radio…». Se terminó el programa, quedaron muchas historias sin contar de Roberto Lucero, pero con lo que nos contó,. Hasta aquí, da para entretenerse….