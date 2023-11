Roberto Burgos: el «Chueco»salteño que fue de Nacional

El «Chueco» Roberto Burgos fue jugador de Ferro Carril en la década de los 60. Incluso fue Campeón Salteño. Hasta que llegaría el tiempo de la transferencia al fútbol rentado. Tras el abandono de la práctica activa del fútbol, se quedó a vivir en Montevideo. De los tantos coterráneos radicados en la capital.

El «Chueco» es de los que no se aleja emocionalmente de Salto y no le ha faltado confesión a EL PUEBLO, «porque al fútbol lo sigo a través de los medios y cuando Ferro Carril juega por la Copa del Interior, ni que hablar. No han faltado oportunidades de verlo a Ferro en directo, cuando ha encarado partidos en departamentos próximos a Montevideo. La franja no deja de tirar».

El «Chueco» fue jugador de Cerro, de Wanderers, de Nacional.

Con Wanderers ascendió de la «B» a la «A» en 1972, junto a otro salteño: Aníbal «Maño» Ruiz y con el argentino Miguel Ángel Ortiz en el arco.

********

Este registro gráfico es de la temporada 1976, cuando el salteño jugaba en Nacional. Aparecen de izquierda a derecha, parados: Roberto Burgos, Omar Garate, Hébert Revetria, Martín Artigas Taborda, Raúl Moller y Julio Montero Castillo (campeón de América e Intercontinental con Nacional en 1971). Hincados: Ruben Morales, Juan Carlos Ocampo (mercedario), Rafael Perrone (suegro de Álvaro Recoba), Nelson Pedetti y Miguel A. Piazza (compañero del salteño Éver Almeida en Olimpia de Paraguay, Campeón de la Libertadores.