Robert Silva, precandidato presidencial por Partido Colorado

“Cuando uno ingresa a Salto le da la sensación que está adentro de una licuadora”

Robert Silva llegó nuevamente a nuestra ciudad en su condición de precandidato presidencial por el Partido Colorado. Mantuvo una serie de reuniones y visitó la redacción de diario EL PUEBLO para conversar sobre los temas que le preocupan.

– ¿Por qué quiere ser Presidente de la República?

– Porque quiero concretar una estrategia de crecimiento que le permita a Uruguay despegar hacia el desarrollo, impactando en la vida de las personas para que todo aquel que habite nuestro territorio sea en la vida lo que quiere ser, como me tocó a mí y tuve la oportunidad de serlo.

– ¿Y se puede?

– No hay duda que se puede. Este país siempre ha sido un adelantado a su época, lo sabemos, y ahora tenemos que animarnos. Para animarse, hay algunas cosas que tienen que estar claras y sobre la mesa. La primera de ellas, es la imperiosa necesidad que quien conduzca al país con responsabilidades de gobierno tome las decisiones que haya que tomar. Hay que continuar un conjunto de políticas públicas que este gobierno ya inició y hay que desarrollar otras. En la transformación educativa junto a un gran equipo demostramos que eso es posible, demostramos que cuando hay que tomar decisiones a pesar de agresiones, de insultos y de pintadas de fachada, tomamos las decisiones que hay que tomar y ahora lo queremos hacer para el país.

– En caso que la oposición alcance el año que viene el gobierno, ¿piensa que los cambios que introdujo en la educación puedan dejarse sin efecto?

– Sí, eso va a suceder. Pero no va a pasar porque estamos en la cancha para trabajar e impedir que el Frente Amplio (FA) vuelva a ser gobierno, pero si el FA vuelve a ser gobierno, ya lo dijo Orsi, quien además dijo que va a derogar la LUC, que va a poner a los sindicatos para que cogobierne con él. También lo dijo el Partido Socialista que apoya a Cosse, fue más explícito. El Partido Socialista en sus propuestas dice que hay que derogar la transformación educativa y volver todo al estado de situación que estaba en 2020, que no es ni más ni menos que volver al bachillerato de Secundaria de 1976, que es volver a las propuestas de Ciclo Básico de 1947 que tenía Secundaria, es dejar sin efecto los nuevos planes de formación de maestros y de profesores volviendo al desastroso plan de 2008 que hizo el FA para formar docentes, que entre otras cosas afectaron los Centros Regionales como el que hay aquí en Salto. En definitiva, es un retroceso volver al pasado, por eso hay que apostar al futuro.

– De todas formas, claramente el país está dividido en dos, y así como hay una parte importante de la población que piensa como usted, la otra parte cree que usted está equivocado.

– Es verdad, el país está dividido en dos. Creo que hay un conjunto de personas, como lo dicen estudios, que votan al partido más allá de lo que propongan, como los cuadros de fútbol, se es de Peñarol o de Nacional y termino siendo de ello independientemente que gane o pierda. El gran desafío que tenemos quienes estamos en la carrera electoral es hablar con todos, convencer a muchos, y en particular a esas personas que muchos son votantes del FA que son de centro, cercanas a esas personas que ya no están, como Danilo Astori, Líber Seregni. Es decir, aquella persona que cree en el país del medio, donde se pueden hacer cosas independientemente de las posiciones que se tengan a partir del diálogo, del consenso y del acuerdo, y que entiende que son malas las posiciones radicales, para un lado o para el otro. Nosotros somos el país del medio, somos el país de la propuesta de centro, lo hemos demostrado en diversas áreas y creo que a ellos también hay que hablarles para que en definitiva, nos den la oportunidad de seguir gobernando 5 años más y que sucedan muchas cosas que están encaminadas y que si llega el FA al gobierno, se van a interrumpir.

– El gobierno sostiene que ha crecido la economía del país, que ha crecido el empleo, que ha mejorado el salario real, pero en esta zona litoral no lo estamos viendo, ¿qué podría cambiar en esta región si usted fuera Presidente?

– Vamos a tener que venir a trabajar mucho más, aunque creo que el gobierno ya ha hecho cosas, pero la realidad de la diferencia cambiaria con Argentina impacta. He visitado Río Negro, ahora visito Salto, mañana voy a Artigas, estuve en Rocha, en Cerro Largo, que es del otro lado, pero que también hay impacto. Entonces cada vez se impone más lo que algunos llaman las políticas de frontera, que sin duda deben arbitrar acciones que impacten directamente con un foco regionalizado, y eso hay que lucharlo mucho porque el país es muy centralista, muy metropolitano. Yo lo luché mucho en la educación, trabajé por la descentralización y por las políticas focalizadas.

Acá hay que hacer tres cosas. Número uno, hay que tomar ejemplo de políticas focalizadas de exoneraciones tributarias y de incentivos a determinados sectores que hay que retomarlos, algunos se hicieron para la pandemia y luego se dejaron de aplicar, creo que hay que volver a alguno de ellos, todo eso tiene un costo y hay que avaluarlo. Dos, hay que profesionalizar y acompañar a los distintos sectores de actividad para que generen oportunidades que los haga más competitivos, porque esta situación con Argentina no va a terminar ahora, va a seguir varios años más. Y número tres, hay que hacer cumplir la ley, y con esto no me refiero a la gente que está en una situación compleja que busca comprar las cosas más baratas para alimentar a sus hijos. En eso soy muy solidario, porque si podés mejorar la alimentación de tus gurises, mejorar su calidad de vida y tenés un empleo o estás informal, no hay que cortarle la cabeza a esa gente, lo que hay que hacer es cortarle la cabeza a esos pocos que se enriquecen con el llamado contrabando grande. Ahí hay que ser enfático para que esas situaciones no sigan sucediendo.

– ¿Qué le quita el sueño?

– Las situaciones de vulnerabilidad que el país lamentablemente tiene, en particular con la pobreza infantil. Es una cachetada que tengamos el 19% de menores de 6 años en situación de pobreza. El FA en épocas de bonanza no logró solucionarlo, estaba en un 16 o 17%, eso se ha visto afectado por la situación de la pandemia. Hay que trabajar mucho para que ni un niño quede atrás, por eso 100% de CAIF para los quintiles más vulnerables, por eso planes de atención y de priorización a las mujeres que son madres solteras. El 89% de estos chiquilines que están en situación de pobreza viven en hogares donde la madre es la jefa de familia. Hay que trabajar con políticas sociales focalizadas. Ir, intervenir desde una lógica de coordinación mucho mayor entre los organismos del área. Se ha hecho mucho esfuerzo, se ha avanzado una enormidad, pero hay que seguir trabajando con el MIDES, con el Ministerio de Salud Pública, con ASSE, con la ANEP, con el INAU, con los gobiernos departamentales en una estrategia nacional de erradicación de la pobreza infantil. Para eso hay que invertir. Se invirtieron 50 millones de dólares, no fueron suficientes, hay que seguir invirtiendo, hay que articular y optimizar el uso de los recursos porque nos va la vida si no atendemos esa situación.

– El Presidente que asuma en 2025 encaminará al país hacia su bicentenario, ¿qué Uruguay se imagina de cara al 2030?

– Me imagino un país de oportunidades en donde la ciencia, la tecnología estén mucho más vinculadas con la producción nacional. Hay que asociar al mundo académico con el de la investigación, que tiene que generar riqueza y eso a algunos les produce nerviosismo. La riqueza genera recursos que permiten financiar la investigación que genera conocimientos. Eso es un círculo virtuoso, lo hacen los países desarrollados en el mundo. Hay que invertir más en ciencia y tecnología, pero hay que invitar al sector privado a que venga, como los hub de innovación que se acaban de aprobar y que comienzan ahora, plata del Estado y de los privados, vengan a investigar porque hay que impactar en la riqueza, hay que producir más, hay que abrir mercados para colocar el producto nacional, para vender servicios nacionales, por eso los TLC, por eso hay que también incentivar y ser proactivo en la inversión, vengan a invertir, hay que generar empleo acá en Salto.

Hay que abrirse al mundo con un fuerte foco social, que es lo que nos ha caracterizado, y que permite que yo hoy pueda estar frente a vos, si no, no estaría acá como precandidato, no hubiese ocupado el lugar más importante en la educación obligatoria como es la presidencia de la ANEP, si no hubiese existido al inicio del siglo XX una sociedad justiciera que me dio asignación familiar, que me dio el carnet para atenderme en la salud pública, que me dio la escuela y la universidad pública, que en definitiva fui el primer universitario en mi familia. Ese es el Uruguay que siempre fue adelantado en su época y al que tenemos que volver en el 2030.

– ¿Qué mensaje le deja a los salteños?

– Que tienen una gran oportunidad, que existe una situación compleja que están padeciendo muchos salteños, pero que sin duda a través del esfuerzo conjunto de todos los que están en distintas actividades van a poder salir adelante. Salto tiene un gran desafío, que es potenciar y desarrollar su gobierno departamental. Cuando uno ingresa a Salto le da la sensación que está adentro de una licuadora. Tú entras a una ciudad turística que tiene un pozo sobre otro pozo. Llegué de noche, mala iluminación, mala señalización, tiene problemas en su vida social, cultural, en su relacionamiento. Entonces, Salto necesita cambiar desde su gobierno departamental, que además se debe alinear estratégicamente a un objetivo de desarrollo nacional con foco departamental. Tiene que salir a buscar inversiones y emprendimientos fortaleciendo además aquellos que ya existan aquí, tiene que potenciar sus zonas turísticas, no tener hoteles de termas cerrados. Entonces, hay que cambiar el gobierno departamental, nosotros acompañamos a Marcelo Malaquina en esa propuesta, por eso pensamos que se pueden conjugar dos cosas, un gobierno nacional ganando nosotros la interna del Partido Colorado y luego proyectándonos a las elecciones de octubre, y para mayo de 2025 un nuevo gobierno departamental.

————————————

PERFIL DE ROBERTO SILVA

Casado, tiene 3 hijos (uno fallecido)

Es del signo de Piscis.

De chiquito quería ser abogado y profesor.

Es hincha de Tacuarembó FC.

¿Alguna asignatura pendiente? El teatro.

¿Una comida? El asado o pastas.

¿Un libro? “El Uruguay que nos debemos” de Ricardo Pascale.

¿Una película? Prefiere series, como “House of Cards”.

¿Un hobby? Correr y entrenar.

¿Qué música escucha? El rock nacional y cumbia.

¿Un día de la semana? El sábado.

¿Qué le gusta de la gente? La honestidad y sinceridad.

¿Qué no le gusta de la gente? La hipocresía.