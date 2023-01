«Ciudadanos ha dado un nombre de una persona que ya está trabajando dentro del Estado en otro organismo», dijo el presidente Lacalle.

«Cuando uno está en la función pública debe de estar a la altura y, en mi caso, que me toca liderar un sector y que estoy al frente de un ministerio, es verdad: yo debo de ser el ejemplo», dijo Adrián Peña este lunes en conferencia de prensa, y reiteró: «Yo debo de ser el ejemplo».

El ministro de Ambiente anunció en el Palacio Legislativo que le presentó al presidente Luis Lacalle Pou un candidato para sucederlo en la cartera. «Esta decisión la tengo tomada hace días y la he venido charlando con el presidente de la República, que no me pidió la renuncia. Pero hace días le dije al presidente: ‘Presidente, quiero que prescindas de mí al frente del Ministerio de Ambiente porque es como me siento cómodo, honrando esos principios y esos valores que siempre defendí'», aseguró Peña.

«Esto lo hablé con el presidente, y como no es una decisión para hoy ya le hemos propuesto un nombre para que ocupe la posición, nombre que ha aceptado y que se conocerá en las próximas horas», agregó el líder de Ciudadanos.

Minutos más tarde, El Observador informó que Robert Bouvier, vicepresidente de Antel, será el nuevo ministro de Ambiente, lo que fue confirmado por Montevideo Portal con fuentes políticas.

Bouvier es contador, integró Vamos Uruguay, el sector colorado que lideraba el exsenador Pedro Bordaberry, y en las últimas elecciones pasó a integrar Ciudadanos, el sector fundado por el excanciller Ernesto Talvi que ganó las elecciones internas del Partido Colorado y lidera Peña.

El presidente Lacalle se refirió en San Gregorio de Polanco, Tacuarembó, a la renuncia de Peña y también a su sucesor. «Manejábamos distintos elementos en distintos tiempos y culmina en esta situación, que creo que es valorable» la renuncia, «porque entiende que el Gobierno no se puede ver perjudicado por esta situación», dijo el mandatario, quien consideró «que este gesto fortalece» a la coalición de gobierno.

Al ser consultado sobre si Bouvier será el sucesor, Lacalle respondió: «Ciudadanos ha dado un nombre de una persona que ya está trabajando dentro del Estado en otro organismo; le corresponde a Ciudadanos la nominación.

Si no hay ninguna objeción desde el punto de vista profesional o personal, que en este caso no la hay, estaríamos aceptando el nombre propuesto por Ciudadanos».