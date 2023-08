Robert Aguirre en Ceibal-Saladero y el miércoles será de Fernando López

Es del caso reconocer. Cuando se viene la novena fecha de la primera rueda en la «A», no hay partido que no trascienda. Pero es verdad también que algunos potencian el interés, por ejemplo, el de Ceibal y Saladero en el de fondo. El Colegio apuesta a Robert Aguirre, mientras que el miércoles de la semana que viene, el duelo es declarado «de interés general». No es para menos, con Ceibal y Universitario, en este caso el arbitraje de Fernando López. Son las ternas para la «A» y desde EL PUEBLO, cuestión de repaso en cada caso.

*********

9° FECHA.

Domingo 20 de agosto.

Campo de juego: PARQUE DICKINSON

14 hrs. Sud América – El Tanque. Árbitros: Robert Ledesma, Pablo Sena, Luciana Pereira.

16:15 hrs. Ceibal – Saladero. Árbitros: Robert Aguirre, Johan Ghelfi, Robert Ledesma.

Parciales de Sud América y Ceibal a la tribuna España, de El Tanque y Saladero a la tribuna Irazoqui.

Campo de juego: UNIVERSITARIO

14 hrs. Salto Nuevo – Dublín Central. Árbitros: José de los Santos, Mauricio Revuelta, Didier Cuello.

16:15 hrs. Universitario – Arsenal. Árbitros: Ruben Ferreira, José Carballo, Cristian Fagúndez.

Parciales de Salto Nuevo y Universitario ingresan al sector oeste, de D. Central y Arsenal al sector este.

Campo de juego: PARQUE LUIS T. MERAZZI

14 hrs. R. Plate – Nacional. Árbitros: Sebastián Samit, Pablo Almirón, Jonathan Lemes.

16:15 hrs. F. Carril – Gladiador. Árbitros: Jonathan Guglielmone, César Loetti, Alexander Moreno.

Parciales de R. Plate y F. Carril ingresan al sector sur (principal), de Nacional y Gladiador al sector norte.

ARBITRO SUPLENTE: Ruben Portela fue designado como árbitro suplente, deberá estar a la orden para toda la fecha a jugarse de la Divisional Primera “A y B” en el estadio Ernesto Dickinson.

*********

MIERCOLES 23/08/2023.

Campo de juego: PARQUE DICKINSON (5° FECHA, PRIMERA RUEDA).

20 hrs. Ceibal – Universitario. Árbitros: Fernando López, Sebastián Samit, Marcelo Izaguirre.

Parciales de Ceibal a la tribuna España, de Universitario a la Irazoqui.