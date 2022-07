River Plate va y se juega la ropa en Tacuarembó. Mientras Alejandro Torrens no oculta la consigna básica. «Sabemos lo que haremos y lo que haremos es proponer»

«No creo que el empate haya sido un mal resultado. Es cierto que el ser local, parece obligar a que se ganen los tres puntos. Pero si no se puede, un empate ayuda y como cada partido es una historia distinta, no se si estamos lejos de lo posible. No nos falta información sobre cómo se maneja Estudiantes en Tacuarembó, por diálogos con gente de Ferro. Más allá de que ellos se juegan una carta, nosotros tenemos la nuestra. Sabemos lo que haremos y lo que haremos es proponer. En el error o en el acierto, nos hemos manejado sobre la base de un estilo de juego, de aplicar lo que sentimos que a River le viene bien. Tan mal no nos ha ido, a tal punto que en este campeonato nunca perdimos».

El empate frente a Estudiantes de local. Pero en River Plate, no sienten que es una carga adversa. Y que es posible la conquista a la que no renuncia: ser uno más en la tercera fase del Campeonato del Interior en la Divisional B.

Desde la Dirección Técnica de HÉCTOR ALEJANDRO TORRENS, cuestiones reflexivas que son puntuales. Porque la semana pasó y el partido llegó.

Es hoy sábado a las 14.15′ en el estadio Ïng. Raúl Goyenola, cuando jueguen Estudiantes y River Plate, el partido de vuelta. Primero deciden los puntos, Después los goles. Al decir del DT, «hay que hacer un gol y buscar ganar. Eso sería lo ideal. Podemos iniciar el partido y ver cómo se manejan ellos, pero el hecho es que tenemos que pensar en nosotros. Si hablamos de pensar en nosotros, es insistir con lo del comienzo: proponer»

LA AUSENCIA DE FACUNDO

Cierre del tiempo previo para el River Plate de Alejandro Torrens. Descartado Diego Summers, a la espera que Gastón Ferreira contemple el tercer partido de pena y en zona media, una ausencia que no es cosa menor: la de Facundo Pereira, expulsado en el partido de ida.

El juvenil ha sido generador de fútbol potencial, pero como aspecto contrario a la duda, el reintegro sin más vuelta de Agustín Custodio.

Cuatro volantes por el medio, los puntas de siempre en ofensiva y con Ivo Cechini en la marca del lateral izquierdo. Es el River de la misión vigente.

Desde el DT, la palabra PROPONER, lejos de doler, allana el camino.

Una manera de interpretar ese querer. No podría imaginarse un mañana, si el sentido de búsqueda no existiese.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-