River, el pecador….

Progreso, el puntazo del 1 a 1

Sobre el final mismo, cuando Mauro Ferreira alcanzó el empate.

Y fue puntazo de Progreso, porque determina que River no llegue a la misma posición de Dublin.

El River que plasmó el 1 a 0 desde la certeza para definir de Gabriel de Souza, tras el relampagueo de Agustín Acevedo.

Por lo menos cinco situaciones concretas de gol que River dejó pasar.

Fue el pecador de la noche: la no decisión.

Casi sin proponerlo, Progreso llego al equilibrio.

No hizo tanto, pero se fue con la garganta roja. Ese gol no fue uno más.

Lo fortalece.

Está en la zona de arriba y no vale descartarlo.

Es el derecho que la banda tiene.

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Dickinson.

Partido válido por la 10ma fecha del Campeonato Salteño. Divisional B.

Árbitro central: José Gabriel de los Santos (Muy bien).

Asistentes: Mauricio Revuelta-Andres Piriz.

Entradas vendidas: 264.

RIVER PLATE (1 )- Joaquín González; Gastón Ferreira, Jorge Dalmao, Diego Argain, Jairo Prado; Diego Summers, Juan Rodríguez, Facundo Pereira, Nicolás Berreta; Gabriel de Souza, Agustín Acevedo.

Director Técnico: Alejandro Torrens.

También jugaron:

Arzaguet, Leal, Cechini y Negrin.

PROGRESO (1 )- Salvador Machado; Cristian Suárez, Ramiro Macchiavello, Marcelo Piriz, Juan Cincunegui; Nahuel Mendoza, Leonardo Cabrera, Marco González, Nazareno Rodríguez; Emilio Rodríguez, Braian Ferreira. Director Técnico: Facundo Mendoza. También jugaron, Mauro Ferreira, Gomez, Torrens y De León.

GOLES: ST- 4′ Gabriel de Souza (R.P); 40′ Mauro Ferreira (P).

Expulsados: ST- 22′ Leonardo Cabrera (P) y 47′ Juan Rodríguez (R.P).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Ramiro Macchiavello-Nazareno Rodríguez.

EL MEJOR DE RIVER: Jorge Dalmao-Facundo Pereira.