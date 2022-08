Rivales si, enemigos no

Días pasados tuvimos oportunidad de conocer una entrevista al Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, en el programa “en la mira”, que dirige el periodista Gabriel Pereyra.

En determinado momento el periodista le pregunta a su entrevistado que revele dos decisiones acertadas del actual presidente de la República y lejos de argumentar para sacarle el bulto, a sabiendas que no todos los frenteamplistas aprobarían sus dichos, señaló do cosas que a su criterio fueron acertadas: el manejo de la pandemia y el hecho de poner sobre la mesa la necesidad de la reforma de la previsión social.

De la misma forma consideramos que el denominado Plan Ceibal, que consistió en entregarle una computadora a cada escolar uruguayo e introducirlos en la informática, ha sido un gran acierto.

Es lo que consideramos un aporte a la democracia. Más allá de las ideologías antagónicas, siempre habrá aspectos rescatables en los adversarios. Algunas veces, serán personas, otras las actitudes.

Cuando vemos que cada vez más se van pronunciando lo que se ha dado en llamar la “grieta”, entre una y otra posición, entre lo que se conocía como “derecha e izquierda”, este tipo de actitudes nos hace confiar en que seremos capaces de defender lo nuestro y mantenerlo con sus particularidades vigentes.

Es nuestra convicción de que los extremismos y los radicalismos impiden penar libremente sin embretare en falsas ideologías, que nunca están exentas de intereses.

Uruguay ostenta el menor índice de corrupción de América Latina, lo que no quiere decir que no la haya, sino que la incidencia de la misma es menor a la de otros países.

En esto somos tajantes e innegociable. Hay valore de la democracia que deberían ser incuestionables y libres de cualquier cuestionamiento.

Nada tendríamos para analizar si realmente se respetaran ciertos valores básicos.

Somos de los que entendemos que gente bien intencionada hay en todos los partidos, como también hay de “los otros”, los que ven en la política una oportunidad de hacer dinero y por lo tanto todo sirve para su propósito.

Esto es lo que no admitimos. Quienes “enchastran” su accionar, militando con la promesa de conseguir un puestito, bien remunerado y de poca actividad.

Mal que nos pese es la realidad de la enorme mayoría de los ciudadanos y esto si es un peligro.

A.R.D.