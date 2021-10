RIOGAS: grandes inversiones para brindar seguridad, calidad, eficiencia y miles de fuentes de trabajo en Uruguay

El supergás es una energía limpia, segura y económica que resulta esencial para la población en general y especialmente sensible para la clase media y los sectores más vulnerables.

Es la opción más conveniente para cualquier hogar; prueba de ello es que ha sido elegida y es utilizada desde hace casi medio siglo por prácticamente todos los hogares en Uruguay. La población usa supergás principalmente para cocinar alimentos y calefaccionar su hogar.

Por todo esto, el supergás contribuye decisivamente al bienestar de los uruguayos. Otros energéticos claramente no satisfacen las necesidades y expectativas de la población.

El 6 de octubre de 2021 la empresa uruguaya RIOGAS celebrará los 44 años de destacada trayectoria, desarrollando e impulsando el envasado, transporte y distribución de supergás en todo el territorio nacional, prestando un servicio de elevada seguridad, calidad y eficiencia. La garrafa azul marca RIOGAS es garantía absoluta de confiabilidad para el usuario.

El Cr. Diego Guerrero, gerente general de RIOGAS, explicó que la empresa sostiene millonarias inversiones en Uruguay que, entre otras, incluyen 1.000.000 de garrafas de 13 kilos, tubos de 45 kilos; miles de garrafones, tanques e instalaciones; plantas de acopio y distribución; el depósito de GLP envasado más grande del país; centros logísticos; locales de venta; moderno call center; flota de camiones de porte con jaulas y cisternas (entre ellas la más grande del sector), mediana de camiones de distribución, liviana para reparto a domicilio y tecnología de vanguardia».

«Operar una Planta de Envasado de supergás – continuó explicando Guerrero –, transportarlo y distribuirlo en todo el territorio nacional en condiciones de máxima seguridad, implica realizar anualmente inversiones muy significativas y contar con un importante know-how como el que RIOGAS ha desarrollado a lo largo de más de cuatro décadas».

En este sentido, destacó que «RIOGAS cumple no sólo con la normativa vigente, sino además con los estándares internacionales más exigentes y rigurosos y con las mejores prácticas de la industria. La empresa está certificada, entre otras, según las normas UNIT-ISO 9001:2015 de calidad y UNIT ISO 450001 de seguridad y salud en el trabajo».

Guerrero expresó que «atrás del 1710, al que se llama para solicitar una garrafa, hay casi medio siglo de conocimiento y experiencia; hay 3.000 trabajadores comprometidos con la seguridad, calidad y eficiencia y enormes inversiones en infraestructura, flota y tecnología. Todo esto ha consolidado el liderazgo de RIOGAS en el sector, del que la empresa constituye un pilar fundamental».

Añadió el gerente general que «los uruguayos confían en RIOGAS para que le brinden este producto esencial; por eso nosotros realizamos cuantiosas inversiones cada año, para garantizarles el mejor servicio y la mayor seguridad».

Responsabilidad social

RIOGAS siempre ha tenido el compromiso de ser parte activa en la búsqueda de soluciones a problemas que se presentan en la sociedad. «Al inicio de la pandemia colaboramos para prevenir el contagio y la propagación del COVID-19 en Uruguay a través de la donación que realizamos al Fondo Coronavirus de $ 1.500.000», expresó Guerrero.

Recientemente, se donaron al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 1.000 recargas de garrafas de 13 kilos, para embarazadas y familias con niños de 0 a 3 años de todo el país. «Las situaciones difíciles por la que atraviesan algunos uruguayos a causa de la pandemia nos deben encontrar más unidos que nunca; sentimos esa responsabilidad y el imperativo de ser solidarios y pensar en los demás», agregó el gerente general.

Además, RIOGAS, continúa como todos los años con la donación de cargas de supergás a centros educativos, centros asistenciales, albergues, hospitales y familias de escasos recursos económicos.