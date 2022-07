Río anuncian las reglas para la concesión del estadio Maracaná

El Gobierno de Río de Janeiro publicó este jueves el anuncio público para la concesión del estadio de Maracaná, el más icónico del fútbol brasileño y uno de los más legendarios del mundo, proceso en el que pueden participar firmas brasileñas y extranjeras.



La concesión será licitada en Río el próximo 27 de octubre a las 10.00 hora local (13.00 GMT) y permitirá la explotación comercial del complejo Maracaná por un período de 20 años. Además del estadio, la licitación incluye el pabellón deportivo Maracanazinho, un escenario cubierto con capacidad para unas 12.000 personas, donde se han celebrado importantes disputas deportivas, como los Juegos Panamericanos de 2007, y en el que se han presentado artistas de la talla de Deep Purple, Jonas Brothers, Joe Cocker, The Police, Iron Maiden, The Cure y Metallíca, entre otros. De acuerdo con el anuncio, se escogerá la mejor oferta tomando como base los criterios de mejor capacidad técnica junto con la más alta oferta por la concesión, «con la finalidad de seleccionar la propuesta más ventajosa, presentada por persona jurídica o consorcio». El contrato, que se extenderá por dos décadas, será «con fines de explotación económica, gestión, operación y mantenimiento del Complejo Maracaná». De acuerdo con la convocatoria, los interesados en participar en la licitación pueden programar visitas técnicas a las instalaciones para conocer los espacios. El proyecto, que es coordinado por la Secretaría de Gobierno de Río, es resultado de un diálogo abierto con la sociedad y los clubes de fútbol de Río que aportaron ideas y sugerencias que fueron analizadas y ayudaron en la construcción de un documento que garantiza «lo mejor para el turismo y el deporte en Río». El estadio ‘Periodista Mario Filho’, más conocido como Maracaná por el barrio en que está ubicado y que ya lleva en sus espaldas 72 años, fue inaugurado el 16 de junio de 1950 cuando entonces fue presentado como el más grande del mundo. Sobre su grama brillaron genios del balón como Pelé, Garrincha, Didí, Romário y Ronaldo y también allí sufrieron históricos encuentros como cuando Uruguay derrotó a Brasil en el mundial de 1950, resultado que se recuerda como el «Maracanazo». Allí también han desfilado reconocidas bandas y artistas como Frank Sinatra, Madonna, Paul McCartney y The Rolling Stones, entre otros. EFE