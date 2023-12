Richard Taváres, el salteño para conocer…¡ y que jugó en Boca Jrs también!

– «Nací en Salto pero me crié en Las Piedras, a 20 kilómetros de Montevideo. A los 14 años llegué a Concordia, Entre Ríos. Allí me recibí en un colegio secundario. Un año más tarde, jugaba en Primera en un equipo del Regional. Estaba Federico Vairo, ex jugador de River, quien fue el que me trajo a Buenos Aires. Mi viejo me presionó para que me recibiera en el secundario, me pedía “estudiar, estudiar, estudiar” y cumplí con su deseo. Luego, me dediqué a jugar a la pelota. Debuté en All Boys y luego me fui a Racing de Córdoba en 1985. Estuve una temporada en un buen equipo. El fútbol se mueve en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Yo quería jugar en esta ciudad, no quería permanecer en Córdoba, pero no me dejaban ir hasta que un día hice un lío grande, me peleé con la Pepona Rinaldi, que era el entrenador, y terminé viniendo a préstamo a Sportivo Italiano»

*******************

Ocurrió días pasados, cuando en INFOBAE (sitio de noticias creado en Argentina con inocultable proyección internacional), incluyó un reportaje a RICHARD TAVARES. El nombre no dice mucho o no dice tanto, pero ocurre que jugó en Boca Juniors en la década de los 80….¡y nació en Salto!

Desde EL PUEBLO, es atendible rescatar algunos tramos de un reportaje que resulta esclarecedor. Los devenires de un futbolista que nació en esta tierra «nartanjera» y que poco supimos o poco sabemos. Aquel tiempo de jugador, a este, su tiempo actual en Buenos Aires.