Richard Corti Leivas, de 44 años, es un destacado deportista salteño que en los últimos tiempos ha demostrado notables resultados en una disciplina poco conocida en esta parte del país: la Ultramaratón. Es uno de los únicos dos uruguayos que hace unos días estuvo en Grecia, participando de la competencia más importante a nivel mundial que tiene la disciplina: «Spartathlon». Él protagoniza nuestro Al Dorso de hoy.

Hablemos de tu vida allá por los primeros años …

Nací acá en Salto el 29 de abril de 1978. Fui a la escuela N° 83, de Colonia Dr. Antonio Rubio. Tengo los mejores recuerdos de aquella época, muchos íbamos a caballo a la escuela por ejemplo, cosa que disfrutábamos mucho. Una vez finalizada la primaria concurrí al Liceo Piloto del Cerro y posteriormente al Liceo Nº 5, de calle Brasil.

Integra el Ejército Nacional, ¿verdad?

Sí, en 1996 ingresé al Ejército Nacional en el Batallón de Infantería «Mecanizado» Nº 4, de la ciudad de Colonia del Sacramento, donde presté 15 años de servicio.

En el año 2011 vine con destino a la ciudad de Salto, donde presto servicios actualmente en el Batallón de Infantería Nº7.

¿Cómo empieza en esto de las carreras?

En el 2013 comencé a correr carreras de calle. Mi primera carrera fue la «Marathon Binacional Salto-Concordia», de 42 kms, eso fue en el año 2015.

Empecé ya por la larga distancia ya que es lo

que me gusta, en el 2016 corrí mi primera Ultra maratón de 60 kms, en el departamento de Cerro Largo, competencia que se llama «El hombre de hierro».

Posteriormente corrí en febrero de 2017 la «Ultra nigth», de Montevideo a Piriápolis, de 100 kms; y desde ahí me integré al grupo de entrenamiento «Legión», de Tysson Piñeyro de la ciudad de Montevideo.

Posteriormente he participado en carreras de 6 horas, 12 horas, 100 kms., 24 horas, hasta que en el 2021 logré clasificar para el «Spartathlon».

¿QuéesexactamenteelUltramaratón?

Es la disciplina de atletismo que abarca todas aquellas carreras mayores a la distancia

ultrafondo.

Hay diferentes modalidades, hay por kilómetros y por tiempo. O sea, te vas a encontrar con carreras de 6 horas, 12, 14, 24 horas … 36, 48 … Y hay carreras por kilómetros, de un punto a otro punto, por ejemplo 100 kms de un punto a otro, o circuitos cerrados, siempre determinándose una distancia, 100 o 200 kms, yse utiliza ese circuito.

¿Se hace frecuentemente esto en Uru­guay? ¿Yen Salto qué pasa?

Acá en Uruguay generalmente se hace en pista, modalidad de 6 horas, 12 o 24. Pero también se han hecho y se hacen de 48 horas … Hay carreras muy conocidas como

«El hombre de hierro» que ya mencioné, que se hace en Melo y que es de 60 kms, habitualmente se corre de Aceguá aMelo.

Si bien hay corredores de Ultramaratón en Salto, no hay estas carreras acá en el norte del país, lo más próximo es esa de Melo que la organiza Javier Motta, pero las competencias de ultra están más bien en el sur, porque hay dos federaciones en Uruguay, las dos dependen de la CAU (Confederación Atlética del Uruguay) y están las dos radicadas en Montevideo, y las actividades se centran en el sur del país, Maldonado, Canelones, Montevideo.

¿Ha participado de esas competencias en el sur?

6 Sí, he participado en las diferentes organizado el ultra. Igualmente acá en Uruguay está bien organizado y año a año está creciendo. Hoy está con un auge importante, mucha gente nueva ha aparecido y se ha mantenido, porque otros van, prueban y no les resulta, pero por suerte ahora hay mucha gente que se está quedando.

Concretamente a la Ultramaratón en sí, ¿desde cuándo se dedica?

La empecé a practicar hace cuatro años. En el ambiente del Ultramaratón vas a encontrar gente ya grande, no vas a encontrar gente muy joven, porque esto es algo natural del cuerpo, con el tiempo uno va perdiendo velocidad pero ganando resistencia. Y en estas carreras se requiere mucha resistencia, mucho trabajo mental, si bien es importante estar bien físicamente, es fundamental el tema de la mentalidad. Mantener la cabeza centrada por un tiempo prolongado en una actividad requiere de mucho trabajo mental.

Sabemos que ha estado en Grecia recientemente, ¿cómo es eso?

Sí, el Ultra maratón tiene carreras referentes, y la más referente en el mundo es el

«Spartathlon», que se realiza en Grecia, se corre de la ciudad de Atenas a la ciudad de Esparta y recrea el camino que hizo Filípides, un soldado griego, un espartano, en la película «300» aparece. Lo envían de Atenas a Esparta a pedir apoyo en la guerra contra los persas y lo que se hace en esta carrera es recrear ese recorrido. Para esa carrera se requiere clasificar.Año a año,corredoresdetodoel mundo se anotan con sus debidas marcas homologadas por sus federaciones y ratificadas por la Organización Internacional de la Ultramaratón, y aquellos que cuentan con las marcas necesarias son aceptados para la carrera. Cada año, siempre el 30 de setiembre se dan cita en Atenas para iniciar el Spartathlon. No es fácil clasificar, no es fácil que te acepten, no es una carrera común donde u no va yse anota y ya queda. Esto requiere un proceso de aceptación. Son 246 kms y le dan 36 horas para terminar. Hay 74 puntos de corte, lo que levan exigiendo es llegar a cada punto a determinada hora. Al que no llega lo van sacando. Eso la hace diferente a todas las demás carreras de Ultramaratón. Punto a punto se le va exigiendo que mantenga un ritmo de carrera para poder llegar. Se entiende que si usted no llega a determinada hora a mitad de carrera, no va a completar los 246 kms. Este año largamos 359 competidores y llegamos 182. Hay un porcentaje de abandono importante que se aproxima todos los años a la mitad de los que inician la carrera.

Tenemos entendido que a lo largo de la historia, muy pocos uruguayos han estado allí y menos son los que han completado la carrera, ¿es así?

Somos cinco los uruguayos que hemos completado el Spartathlon. Este año fue muy particular porque fuimos dos. Fue Carla Dadomo, que es la campeona uruguaya y con récord sudamericano, y yo. Y terminamos los dos, los dos llegamos al final de la carrera. Hay equipos como Inglaterra, Alemania, que llevan grandes competidores y llevan un gran equipo de apoyo y asimismo no completan todos la carrera. Hay un alto porcentaje de ellos que abandona. En el caso de Uruguay es la primera vez que llevamos dos y terminamos los dos. El tema es que el Ultramaratón está mucho más desarrollado en Europa y en Estados Unidos que acá, están más habituados, más fogueados en competencia, tienen otros adelantos, pero no estamos lejos en cuanto a preparación y rendimiento.

¿Cómo se prepara para este tipo de instancias?

Yo me sigo considerando, como se dice en el ambiente del atletismo, un corredor popular. Entreno con un entrenador de Montevideo, Tyson Piñeyro, y cuando me empecé a preparar para esta carrera, que estuve un año preparándome, ya tuve que ir a nutricionista, entrenamiento todas las semanas … Es un entrenamiento diverso, no es solo correr, además de hacer kilómetros, hay que hacer bicicleta, gimnasio, trabajos de fuerza, de resistencia, eso me lo va marcando día a día el entrenador. La alimentación es fundamental, cambiar los hábitos alimenticios para los uruguayos es bastante complejo. Hay que evitar lo más posible harinas, gaseosas, frituras … Básicamente es eso, comer sano, no comer menos sino comer sano. Actualmente, después de haber participado del Spartathlon, estoy enfocado en recuperar el desgaste sufrido para poder llegar lo mejor posible al Campeonato Continental de 24 horas con la Selección Uruguaya de Ultramaratón, que se realizará el 12 de noviembre en la ciudad de Sao Paulo.