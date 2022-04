La Galera celebra sus diez años de existencia con prometedoras obras en escena

El grupo teatral La Galera cuyo director es Ricardo Gonzalez Vetey – hombre con mentada trayectoria actoral y de dirección – celebra su diez años de existencia y se prepara para ofrecer este año, interesantes propuestas para festejar con sus seguidores, de las forma que más les complace que es actuando.

“Pensar o valuar en estos 10 años que cumple La Galera me resulta gratificante por diferentes motivos; hay algunos aspectos personales en lo que me complace enormemente llegar a estos 10 años con este grupo, como así también sentimientos colectivos. Este grupo tiene cosas que el público las conoce y que las ve específicamente en la actividad artística, pero también hay otros aspectos internos que tiene el grupo que son sumamente valorables. Esta idea nació de una intención común de unos cuantos que andábamos dedicados a la actividad teatral. Coincidimos en esos años en un par de proyectos y nos sentimos cómodos unos con otros. Y fue así que surgió la idea de conformar un grupo. De entrada hubo una intencionalidad de de conformar un grupo que pudiera ser estable y se trabajó para ello.

En ese sentido a mí me compete reconocer que mis conocimiento de la gestión cultural la puse al servicio del grupo que trabaja mucho conformando las ideas… discutiéndolas…. siempre en el beneficio de la teatralidad-



Ese encuentro que tenemos con el público La Galera lo disfruta.

Nos atrevemos a decir que hay cierto público que nos viene acompañando generosamente durante unos cuantos años… ello lo reconocemos y lo capitalizamos” – dijo a EL PUEBLO.

La Galera tiene muy claro que todos aquellos proyectos artísticos que encara, lo hace con el mayor de los respetos hacia el público. “Ponemos muchísimo trabajo y horas en nuestros ensayos y reuniones con intensa actividad durante todo el año… conformamos proyectos, ensayando y después poniéndolos a consideración del público, que reconoce todo ese trabajo.

Se trata de un grupo autosustentable, donde su principal ingreso es el aporte generoso del público a través de las entradas y a veces algún algún aporte económico externo, como por ejemplos los Fondos Concursables a los que nosotros nos hemos presentado a competir y en los que hemos ganado.

Nos llena de satisfacción decir que no respondemos a ninguna idea ni empresarial ni política nosotros hacemos nuestra propuesta… el público la acepta y esa es la manera que nosotros nos respaldamos económicamente. Estamos celebrando 10 años de el grupo que mantiene prácticamente el 80% de los integrantes y esa realidad habla muy bien del grupo porque en la interna somos personas que nos respetamos mucho y también como artistas”.

¿Qué hechos de relevancia ha vivido La Galera en escena en estos diez años?

Además desde La Galera han salido otros proyectos artísticos que no son necesariamente teatrales. Gente que se ha dedicado al área audiovisual, a la enseñanza del teatro también quienes han hecho proyectos artísticos de música… han crecido y nosotros las hemos impulsado. Muchos de ellos han continuado con su carrera fuera del departamento empero se sienten todavía participes de este proyecto de La Galera y siempre están colaborando y cuando llegan a Salto nos visitan. Nosotros hemos hecho 17 obras teatrales y después durante la pandemia hicimos dos proyectos audiovisuales… uno para adultos y otro para niños porque tenemos nuestro canal en YouTube.

La actividad nunca se ha detenido y cuando hablamos de estas destacamos que muchas de esas obras las hemos tenido que trascender por más de una temporada y se sumaban estrenos. Hay algunos casos como Corazón Trágico Mujeres Mariposas, La Abeja Haragana, Extraños Hábitos, La Bella y La Bestia, son obras que las hemos estado reponiendo durante varios años. La idea es poder continuar y seguir armando proyectos… ir creciendo y seguir haciendo

aportes a la sociedad.

Además desde La Galera han salido otros proyectos artísticos que no son necesariamente teatrales. Gente que se ha dedicado al área audiovisual, a la enseñanza del teatro también quienes han hecho proyectos artísticos de música… han crecido y nosotros las hemos impulsado. Muchos de ellos han continuado con su carrera fuera del departamento empero se sienten todavía participes de este proyecto de La Galera y siempre están colaborando y cuando llegan a Salto nos visitan. Nosotros hemos hecho 17 obras teatrales y después durante la pandemia hicimos dos proyectos audiovisuales… uno para adultos y otro para niños porque tenemos nuestro canal en YouTube. La actividad nunca se ha detenido y cuando hablamos de estas destacamos que muchas de esas obras las hemos tenido que trascender por más de una temporada y se sumaban estrenos. Hay algunos casos como Corazón Trágico Mujeres Mariposas, La Abeja Haragana, Extraños Hábitos, La Bella y La Bestia, son obras que las hemos estado reponiendo durante varios años. La idea es poder continuar y seguir armando proyectos… ir creciendo y seguir haciendo aportes a la sociedad. ¿Cómo ha sido el proceso de labor creativa?

El tipo de obra que nosotros hacemos eso es bastante variado .Generalmente incursionamos en el en el género de la comedia…el humor es algo que nos atrae mucho… que nos gusta mucho hacer pero después hay algunas creaciones colectivas del grupo que no han dado muchísimas satisfacciones como la obra Mujeres Mariposas que la pensamos para hacer una única función en el 2017 y hasta ahora el público la sigue pidiendo y ha tenido repercusiones a nivel nacional, tanto es así que la hemos llevado por varias ciudades y departamentos.

Para crear esa obra hicimos una investigación y juntamos todo el material que había sobre las mujeres que pelearon en la Revolución Oriental y que fueron olvidadas porque sus características según los gobiernos finales del 1800 decían que no eran los buenos modelos para la jovencita del 1900.

Nosotros la rescatamos y montamos ese espectáculo que tuvo repercusiones increíbles.

Luego ganamos en los Fondos Concursables e hicimos giras con la obra Corazón Trágico, una adaptación de las tragedias de Shakespeare. Se generó una comunicación y una llegada muy especial.

El 13 de marzo del 2020 cuando se generó la cuarentena en este país a debimos suspender una función que teníamos para el martes siguiente.

Así que hoy estamos volviendo a recuperar esos contactos.

Para los niños, una vez al año armamos una función… hacemos una jornada en el teatro donde llegamos a a la mayor cantidad de niños.