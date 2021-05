Resultado de la investigación del accidente de helicóptero del 25 de marzo pasado

La Fuerza Aérea Uruguaya informa que hoy martes 25 de mayo a las 11:00 horas, se realizará en el Salón Azul del Comando General de la FAU (Av. Pedro de Mendoza 5553) una conferencia de prensa de la investigación realizada hasta el momento del accidente del helicóptero Bell 212, acaecido en la madrugada del 25 de marzo de 2021. La aeronave transportaba vacunas Pfizer hacia el departamento de Rocha

La versión oficial

Un comunicado de la FAU dejó saber que «un helicóptero de la Fuerza Aérea sufrió esta madrugada un falla mecánica cuando sobrevolaba el departamento de Rocha». La situación «obligó a los tres tripulantes de la aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia». «Como consecuencia del mismo, el helicóptero se incendió y sufrió pérdidas totales», agrega.

Seguidamente, confirmó que la salud de los tripulantes no corre peligro alguno. Es que «sufrieron traumatismos que no revisten gravedad», lo que no quita que «permanecen en observación».

El siguiente paso que dará la Fuerza Aérea será llevar a cabo una investigación para determinar qué fallo para que se produjera el accidente.

Recordemos que con el accidente se perdió el cargamento de dosis de vacunas de Pfizer que eran trasladadas en el Bell 212.

El destino de estas vacunas era para personas mayores de 80 años de la zona.

Luego del accidente unas nuevas vacunas fueron trasladadas por Policía Caminera