El Campeonato de los Barrios que pasó

«Demostramos que se puede hacer deportes en tiempos de pandemia, cuando la actitud individual y colectiva se plantea. La responsabilidad fue de todos y ganamos todos».

Acaso, esa reflexión de EDUARDO VARELA MINUTTI, aparece como síntesis de lo vivido y disfrutado con la nueva edición del Campeonato de los Barrios, con final victorioso para el equipo de AVERIGUE, en representación de Ceibal. La instancia definitiva en el Parque Rufino Araújo, los aficionados que no faltaron, la corrección deportiva imperante, todo lo cual jugó a favor del objetivo. Por eso el Coordinador de la Oficina de la Juventud, más allá del resultado deportivo, no dejó de subrayar el espíritu manifiesto, jugándose en un mes de enero donde el calendario de fútbol en Salto se limita, por lo que en buen romance el certamen de los barrios «vino a llegar una vez más, la necesidad de la gente».Casi 70 equipos registrados, y con presencia de quienes son partes del Interior profundo y que han tenido la opción inmejorable de sumarse a la competencia. El mismo Eduardo que no reniega del factor «inclusión» y no por nada un equipo de la Asociación de Sordos fue uno más a la hora de jugar, «sin dejar de haber sido una recompensa para nosotros, porque justamente lo que se buscó fue eso. Que los que podían ser parte no faltarán y no faltaron. Hay bases que se quedan para el año que viene. Eso también importa».



CHANCE DE VER Y POR ESO FUERON

Solo hubo que asistir a algunas de las jornadas desarrolladas en el Campeonato de los Barrios, para comprobar presencias que tienen relación directa con el fútbol de la «A» y de la «B». Hay que hablar de Directores Técnicos y jugadores. El certamen fue cita para «la gente del fútbol», como en este caso lo documenta la nota gráfica, incluyendo a Richard Usuca y Daniel Moreira, integrantes del Cuerpo Técnico de Ferro Carril. En el 2021 que pasó los dos fueron campeones: Richard con la franja y Daniel con San Eugenio.

Una manera de compartir el diálogo con Eduardo Varela, quien lideró un equipo de colaboradores directos para que la estructura organizativa, se convirtiese en aspecto.

Los anónimos que después de todo en casos como estos, no dejan de multiplicar constancias y fines.