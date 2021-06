Respetando los ritmos y estilos de aprendizaje

Analía Rodríguez y Valentina Moraes

Cada uno de nosotros tenemos ritmos y tiempos de aprendizaje propios, conocer y respetar los mismos es fundamental a fin de evitar las experiencias negativas que nos lleven a la frustración. Respetarlos es particularmente importante en niños y adolescentes, ya que son quienes transitan los mayores procesos de aprendizaje, siendo necesaria siempre la búsqueda de motivación mediante exigencias acorde a sus posibilidades, para así, paulatinamente lograr mejoras en sus dificultades y/o potenciar sus destrezas.

En base a esto, es que desde Ágilmente desarrollamos planes específicos de intervención de acuerdo a las individualidades, respetado así los tiempos y diseñando planes estratégicos de aprendizaje, los cuales permiten de manera lúdica adquirir los conocimientos y destrezas requeridas en su plan curricular y/o acordes a su edad cronológica.

Es primordial que desde el entorno se eviten etiquetas, y por esto que no debemos nunca olvidar que todos los niños siempre pueden aprender, el papel de los adultos y educadores es descubrir como motivarlos para desarrollar su potencial.

Ritmo y estilo de aprendizajes no son lo mismo, aunque si están muy relacionados entre sí. El ritmo hace referencia a la velocidad para adquirir conocimientos. No siempre es muy tenido en cuenta, y podríamos a grandes rasgos hablar de: lento, moderado o rápido.

Para el ritmo debemos tener en cuenta las variables tanto biológicas como ecológicas como ser: edad, madurez psicológica, dominio cognitivo, condición neurológica, la motivación y la nutrición, etc.

Dentro del aprendizaje lento, se considerarían aquellos que presenten dificultades en acompasar los aprendizajes curriculares, ya sea por problemas de atención y/o memoria que entorpecen la evocación y recuperación de la información almacenada. Quienes presentan mayor facilidad en la adquisición de nuevos conocimientos, con una rapidez mayor al promedio se ubicarían dentro de un ritmo de aprendizaje rápido, y son aquellos que aprenden o realizan un procedimiento habiendo necesitado solo una vez; mientras que aquellos que presentan un ritmo de aprendizaje moderado se encuentran dentro del promedio del grupo, y son quienes realizan las actividades dentro del plazo estipulado, pueden realizar las tareas luego de analizarlas. Como queda claro, ¡siempre hay aprendizaje!

-En cuanto a los estilos de aprendizaje, podríamos resumir en que son las características propias y las maneras de aprender de cada uno. Estas características de estilos son las que debemos tener en cuenta para implementar estrategias didácticas y refuerzos acordes para cada niño. Si bien podemos utilizar diversos estilos de aprendizajes, siempre uno será predominante al resto, los principales estilos de aprendizaje serian los siguientes: por representación visual, no son muy buenos con los textos, aprenden mejor viendo imágenes, videos, etc. Suelen ser estudiantes buenos dibujando lo que están aprendiendo, es decir, memoria visual. A veces podemos ver que realizan símbolos en sus apuntes, debido precísamente a que sienten una ayuda visual extra en su forma de aprender. Para este tipo de alumnos que tienen más desarrollado este estilo, una manera de aprender muy eficaz es con vídeos educativos, sin duda ellos mismos acabarán encontrándose más cómodos.

Otro de los estilos principales es por preferencia por contacto auditivo, destaca por tener una preferencia de aprendizaje basada en escuchar. Por ejemplo, los debates cara a cara en donde se les fuerza a escuchar, son situaciones muy beneficiosas para este tipo de alumnos con este estilo de aprendizaje predominante. También muchos estudiantes aprovechan este estilo para grabarse sus clases y luego escucharlas tranquilamente. Suelen tener una memoria auditiva más desarrollada.

También hay chic@s que prefieren interactuar con el contenido. Por ejemplo las clases de arte y música son las ideales para estas personas. Otro ejemplo sería aprender a escribir con un teclado, las personas con este aprendizaje aprenden mejor si interactúan con el contenido. Necesitan sentir el aprendizaje. Se dice que estas personas son más lentas aprendiendo, sin embargo esto no es así del todo, estas personas cuando aprenden, el contenido queda grabado de forma mucho más profunda y posiblemente nunca se les olvide.

En los últimos años, debido a las nuevas tecnologías, este sistema no es de los más preferidos en el aula, que es el de la preferencia por leer, por escribir apuntes, su modo de aprendizaje se basa en leer textos, folletos, etc.

Y por último tenesmo el sistema multimodal que es un estilo que se basa en tener varios estilos predominantes, mucha gente posee este tipo de estilo que suele englobar algunas características de cada uno, no destacan por ninguno en especial.

A su vez encontramos estilos de aprendizaje por dimensiones, relacionadas con las características personales de cada persona, las cuales pueden ser de manera Sensorial, es decir aquellas personas que tienden a ser muy prácticas, les gusta resolver situaciones y problemas con procedimientos bien establecidos. Se alejan de temas que no estén basados en la realidad, aman la experimentación en general. Por ejemplo, si queremos enseñar a un niño qué es la globalización, la entenderá mucho mejor si están inmerso en ella, la ve a diario en programas de televisión etc…

Luego encontramos estilos Intuitivos, son personas que no les gusta la memorización o cálculos repetitivos, trabajan bien con temas abstractos y les gusta descubrir nuevas y diferentes visiones sobre determinados temas; visuales, es decir que a la hora de aprender, prefieren claramente que la información llegue a través de diagramas, imágenes, etc; verbales, son aquellas personas que recuerdan y aprenden mejor si la información es oída o escrita; tenemos los activos que suelen retener mejor la información si el tema en cuestión es debatido, es aplicado o si él mismo lo explica a otra persona; los reflexivos, suelen aprender reflexionando y pensando profundamente sobre algo, necesitan que la información pase por diferentes filtros de su pensamiento antes de darlas por válidas definitivamente; los secuenciales, que aprenden de manera paso a paso, por secuencia, con temas relacionados unos con otros y los globales, aquellos que aprenden con gran rapidez, visualizan todo el contenido de forma muy objetiva y sobretodo muy rápida. El aprendizaje lo estructuran en un «todo» muy general, aprendiendo los contenidos muy rápido.

Pero, ¿cómo es el procesamiento de la información?

Nuestro cerebro es una gran máquina, es capaz de realizar millones de operaciones por segundo casi todas de formas involuntarias.

Poseemos billones de neuronas que se encargan de todo tipo de tareas, entre las cuales está el aprendizaje.

El procesamiento de la información se basa en una serie de operaciones, tales como codificar, comparar, localizar, almacenar etc.

Es por esto que en Ágilmente destacamos el acompañamiento personalizado, basado en las características de estilo de cada niño, propiciando así aprendizajes eficaces y significativos. Los niños aprenden más y mejor cuando se les enseña con sus estilos predominantes. Somos conscientes que esto no es sencillo de aplicar en las aulas, por eso brindamos nuestro espacio para que los niños puedan desarrollar estrategias que luego podrán ser aplicadas en todos los ámbitos de la vida.

