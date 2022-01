Rescatar un floridense campeón en Salto…

Puede admitirse que no es cosa común que un jugador oriundo de Florida, arribe al fútbol salteño y en su primera temporada alcance la doble distinción. Ser el máximo goleador y elegido además como «EL JUGADOR DEL AÑO». En el caso de Javier Vargas, allá en su pueblo de Cardal, donde comenzó a germinar su vocación por el fútbol y el gol.

De algunos días a esta parte desde EL PUEBLO, esa misión: la de rescatar un antecedente similar. Floridense y campeón salteño. De principio, la historia no registra. En 1976, Salto Uruguay -a manera de anécdota- integró a un volante nacido en Trinidad, departamento de Flores, MIGUEL CRISTECH (exquisita zurda), pero el hecho es que no fue Campeón Salteño. Fueron años de dominio a cuenta de River Plate y Ferro Carril,. con tres coronas cada uno. El tiempo de Javier Vargas entre nosotros, moviliza la duda: ¿floridense y Campeón Salteño, alguno más en la historia de la Liga Salteña? La duda está pendiente.