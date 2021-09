Resbalada de Ecuador; cuarta escala «charrúa»

Pasando revista

La nueva fecha pasó en el marco de la eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022. Ecuador empató sin goles con Chile como local y si bien dejó pasar una buena oportunidad de ganar en la altura de Quito, al menos sumó un punto jugando la última media hora en inferioridad numérica por la expulsión de Junior Sornoza. Llegó a 13 puntos y le sacó seis de ventaja al equipo de Martín Lasarte, que lleva cinco etapas sin poder ganar. Cuarto con 12 aparece Uruguay después de su victoria como local por 4-2 sobre Bolivia, un rival que si bien no logra puntos en Montevideo desde 1977, venía de rescatar unidades de sus últimas visitas a Paraguay (2-2 en noviembre) y Chile (1-1 en junio). La Celeste cortó una racha de cuatro sin ganar y ahora lleva cuatro encuentros sin perder. Puede quedar tercera el jueves cuando reciba a Ecuador.

AHÍ DEBAJO: COLOMBIA



Colombia ocupa el quinto lugar con 10 puntos tras empatar 1-1 en su visita a Paraguay en Asunción, donde los cafeteros merecieron mejor suerte en el primer tiempo pero se fueron 1-0 abajo al entretiempo. El equipo de Reinaldo Rueda logró seis de sus 10 unidades como visitante y lleva cuatro compromisos sin perder, mientras que el de Eduardo Berizzo aún no ha podido ganar en el Defensores del Chaco y está sexto con ocho puntos.Perú le ganó a Venezuela 1-0 como local e igualó la línea de los guaraníes pero con peor saldo de goles, por lo que supera por uno a Chile, que quedó octavo. Más abajo y lejos de la pelea por la clasificación, como ha ocurrido a lo largo de todo el Siglo XXI, aparecen Bolivia con seis y Venezuela con cuatro. Mientras restará saber cual es el desenlace tras la vergüenza de Brasil-Argentina y el partido que no fue.

La que viene con Uruguay en casa

El jueves próximo para jugarse la nueva fecha y en el caso de Uruguay, el segundo partido consecutivo en condición de local. No será un partido más, teniendo en cuenta que se trata de Ecuador como rival. La selección del trópìco en la tercera colocación, detrás de Brasil y Argentina. Los partidos pactados y los canales para ver. La abierta palpitación.

FECHA 10- JUEVES 9

19:30 Uruguay – Ecuador (VTV en vivo)

Estadio Campeón del Siglo, Montevideo

19:30 Paraguay – Venezuela (Gol TV en diferido)

Estadio Defensores del Chaco, Asunción

20:00 Colombia – Chile (VTV Plus en diferido)

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla

20:30 Argentina – Bolivia (VTV Plus en vivo)

Estadio Monumental de Núñez, Buenos Aires

21:30 Brasil – Perú (Gol TV y VTV)

Estadio Arena Pernambuco, Recife

De La Cruz, River, la selección…

¿Farsa o verdad?

Nicolás de la Cruz sufrió una fatiga muscular en el psoas de la pierna izquierda y tras el 1-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata el pasado 22 de agosto no había vuelto a jugar en filas de River Plate hasta este domingo, cuando disputó los 90 minutos en el 1-1 ante Independiente por la décima fecha de la Liga Profesional del fútbol argentino. El mediocampista había sido descartado por la selección uruguaya para la triple fecha de las Eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022 porque, según los informes de la sanidad del equipo millonario, no llegaría en condiciones. No obstante, minutos después del 4-2 de la Celeste sobre Bolivia el ex Liverpool arrancó jugando en el Monumental de Núñez. Consultado por una posible citación de la selección uruguaya para el encuentro del jueves ante Ecuador, su entrenador, Óscar Tabárez, fue claro en diálogo con AUF TV: “No hemos pensado en eso. Hemos conformado un plantel, hemos trabajado mucho entre todos y nos entendimos muy bien. Creo que estamos en condiciones de afrontar el partido con Ecuador”.