Repetto explicó lo que es inexplicable

Nacional llegó al Serra Dourada de Goias tras haber caído 1-0 en el duelo de ida en el Gran Parque Central por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Atlético Goianiense, por lo que la revancha sería clave.



La historia es conocida, la derrota por 3-0 en Brasil sentenció su eliminación y encendió la polémica entre los hinchas tricolores: ¿Por qué Luis Suárez no fue titular en un duelo clave para buscar el pasaje en lo internacional? Esta pregunta fue la primera que le realizaron a Pablo Repetto en la conferencia de prensa tras la derrota y el DT dio su argumento: «él tiene ocho días con nosotros, cinco entrenamientos y viene de un parate importante.

El ritmo del comienzo del partido no es el mismo que luego se puede ver en el complemento (desciende)».«Lo hablamos y entendimos que lo mejor, pensando en todos, era que jugara en el segundo tiempo», confesó más tarde el timonel tricolor. «Es por eso que no jugó de arranque», cerró, pero fue a más: «¿A quién no le gustaría poner a Suárez los noventa?.

Tenemos que ser realistas con su condición futbolística principalmente por todo el tiempo que estuvo inactivo».