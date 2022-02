Se trata de la Segunda División Profesional, que tiene pactado el inicio de la temporada 2022. La competencia se iniciará con la disputa del denominado torneo «Competencia», una fase que estará compuesta por dos series donde los ganadores de cada una jugarán una final en cancha neutral y quien se quede con la victoria asegurará un puesto en los playoffs por el tercer ascenso (desplazando al sexto en caso de no alcanzar al menos esa posición). Una vez culminado vendrá la fase regular de 22 fechas todos contra todos (se arrastrarán los puntos del Competencia para la tabla anual, donde los dos primeros lograrán el ascenso directo, mientras que del segundo al sexto irán a playoffs por el tercero.



Una de las particularidades es que no habrá descensos directos, sino que el último y penúltimo jugarán un repechaje contra el tercero y cuarto de la Primera Amateur.

Los dos primeros de la ex “C” subirán a primera división ya que la idea es que queden 14 equipos en la Segunda Profesional para la temporada 2023. Por lo tanto la cuenta informativa de Salto Fútbol Club, no es un tema menor. Hasta la temporada pasada, ascendía el primero directamente (lo fue Miramar Misiones) y el segundo jugaba partidos de ida y vuelta con el penúltimo. Por lo tanto se incrementa la chance de ascenso, más aún teniendo en cuenta el repechaje al que aludimos líneas arriba. Para el plantel en manos de Joaquín Burutarán, es crear una motivación singularisima. Dos ascensos directos y opción de repechaje.