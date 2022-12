Renzo Orihuela: aquel de Progreso de Salto, el que retorna a Nacional

En las últimas horas, Nacional concretó el regreso del zaguero Renzo Orihuela, que llega en calidad de cedido desde Montevideo City Torque, club que lo compró justamente al Tricolor en 2020 y que cuajó buenas temporadas. El equipo Ciudadano pagó US$ 1.500.000 en 2020 para hacerse de los servicios del defensa, aunque no se incorporó hasta agosto de 2021.

Dos goles en 32 partidos fueron sus números en Nacional. Esta temporada 2022, el defensor de 21 años disputó 35 partidos (3.080 minutos) con la camiseta celeste de City Torque y anotó tras goles, mientras que el año anterior había sumado 7 encuentros. De esta manera, y ante la salida de todos sus defensas centrales, el Bolso cerró su regreso en forma de préstamo por toda la temporada 2023, donde buscará retener el Campeonato Uruguayo y peleará la Copa AUF Uruguay y la Copa Libertadores. En el caso de Renzo, supo de sus tiempos de formación en las categorías juveniles de Progreso de la Liga Salteña de Fútbol. Además, cerraron la incorporación del zaguero ex Peñarol Maximiliano Perg, proveniente del Querétaro de México, y del arquero Salvador Ichazo, desde River Plate. Ambos ya realizaron la revisión médica. Nacional está a la espera de más jugadores. Dos de ellos son extremos, que se sumarán a Federico Martínez, el primer confirmado. Existe un interés por Lucas Rodríguez, de Montevideo City Torque, y están cerca de cerrar a Thomás Chacón, ex Danubio y Liverpool que actualmente juega en el Bellinzona de Suiza. Sin embargo, seguirán buscando defensas. Franco Romero, ex Liverpool y que también juega en el Bellinzona, está cerca de jugar en Nacional. Lucas Orban, zaguero argentino de Racing Club de Avellaneda, es otro de los apuntados. Nacional llegó a un acuerdo con Liverpool para renovar el préstamo de Juan Ignacio Ramírez, pero estaban a la espera de la respuesta del jugador. En las últimas horas mejoró la situación y es muy probable que el delantero continúe vistiendo la camiseta alba.